陸批尹錫悅 「向鄰居潑髒水」

南韓總統尹錫悅彈劾案日前進行最後一次庭審，他在庭審中多次提到「中國」相關因素，如無人機、半導體等，加上北韓相關理由，強化自己頒布戒嚴令的依據，大陸外交部昨天回應，「向鄰居潑髒水解決不了自身問題」。

尹錫悅日前在南韓憲法法院彈劾案庭審辯論中聲稱中國無人機威脅南韓國家安全，南韓核心技術和軍工機密外洩流向中國，南韓前政府向中國透露「薩德」部署機密等。

大陸外交部發言人林劍昨天對此表示，中國一貫奉行不干涉別國內政的原則，相信南韓人民有智慧有能力處理好國內問題。「我們對韓方個別勢力和人員出於政治私利，持續惡意關聯炒作涉華問題表示強烈不滿和堅決反對」。

林劍並指，「向鄰居潑髒水解決不了自身問題」，中韓關係健康穩定發展符合兩國共同利益。「我們再次敦促韓方有關人員停止捏造炒作涉華虛假敘事，停止對華抹黑攻擊，停止對涉華議題的政治利用，避免干擾和影響兩國關係」。

中通社報導，韓國前總統文在寅昨天在社交平台臉書發文指，「無論是在經濟、安全還是韓半島和平及東北亞穩定問題上，中國對我們來說是非常重要的國家。為了替緊急戒嚴尋找合理化藉口進行辯解而煽動反華情緒的行為令人深感遺憾和擔憂」。

文在寅表示，「即使再怎麼重視韓美同盟，中國作為第二大重要國家的事實不會變。中國也非常重視韓國，正如我們需要中國一樣，中國也需要我們。兩國是搬不走、也無法相背而坐的命運，除了共同繁榮之外無其他道路」。

二月初，文在寅接受「韓民族日報」採訪時還表示，後悔任內提拔尹錫悅擔任檢察總長一職，這為尹錫悅後來競選總統奠定了基礎。文在寅認為，這個錯誤不僅連累了中國，還害苦了整個韓國。