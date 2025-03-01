中共政治局會議 要防外部衝擊

大陸全國「兩會」即將召開，中共中央政治局昨天召開會議，由中共總書記習近平主持，討論今年兩會的政府工作報告。會議指出，要擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。

新華社報導，中共中央政治局二月廿八日召開會議，討論大陸國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第三次會議審議的「政府工作報告」稿。

會議指，過去一年，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

會議提出，要加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展。穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水準，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規畫目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

大陸國務院總理李強將在兩會發表二○二五年度的政府工作報告，設定今年經濟成長目標。此外，在中共先前召開民營企業座談會的背景下，關於民營經濟促進法等法案的推動也是今年兩會的重點工作。

另，中共中央刊物「求是」雜誌三月一日發表習近平的文章，題為「經濟工作必須統籌好幾對重要關係」。文章提到必須統籌有效市場和有為政府的關係，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序，政府要有所為、有所不為，解決好缺位、越位問題。

文章說，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但同時中國長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。