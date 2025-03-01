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習近平喊話 穩住樓市股市

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
中共總書記習近平。 （新華社）
中共總書記習近平。 （新華社）

大陸全國「兩會」即將召開，中共中央政治局昨（28）日召開會議，討論政府工作報告，中共總書記習近平主持會議指出，要擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。

陸港股市昨天因美國總統川普放話要對中國再加徵10%關稅而大跌，港股大跌3.2%，A股上證指數下跌1.98%，習近平罕見喊話要穩住樓市股市。

新華社報導，中共中央政治局昨日召開會議，討論大陸國務院擬提請第14屆全國人民代表大會第三次會議審議《政府工作報告》稿。

會議指出，過去一年，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，要在「以習近平同志為核心的黨（中共）中央」堅強領導下，以「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調等。

會議提出，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展。

以及，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水準，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

大陸全國「兩會」即將召開，屆時全大陸的全國人大代表、政協委員將赴北京開會，會上大陸國務院總理李強將發表2025年度的政府工作報告，設定今年經濟成長目標。此外，在中共先前召開民營企業座談會的背景下，關於民營經濟促進法等法案的推動也受到關注。

中共

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