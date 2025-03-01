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蕭依古會習近平 「俄中始終互信」
俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古二月廿八日抵北京，與中國大陸國家主席習近平和外長王毅會晤。習近平說中俄要繼續加強在國際和區域事務的協調。蕭依古則說俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合共同利益。
預計美烏同日會簽署礦產協議，俄烏戰爭可能很快走向落幕，蕭依古此時赴北京，外界關注俄烏情勢、美俄關係發展，以及俄中是否有新的戰略部署等議題。
俄新社報導稱，俄中計畫商討安全領域的雙邊問題，以及國際和區域問題。這是蕭依古過去三個月來再次訪中。去年十一月他訪中時與王毅主持俄中第十九輪戰略安全諮詢。
新華社報導習近平二月廿八日下午在北京人民大會堂會見蕭依古。習近平提到今年他與俄國總統普亭已兩次交流，對中俄關係發展做出頂層設計。習近平強調雙方各層級要保持密切溝通；發揮金磚國家與上合組織的作用。
蕭依古則稱讚俄中全面戰略協作夥伴關係，已達史上前所未有的高度；俄中合作並不針對特定國家，是全球大國關係的典範。
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