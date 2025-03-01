快訊

在白宮吵架！川普轟澤倫斯基態度不佳 應心存感激

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭依古會習近平 「俄中始終互信」

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古二月廿八日抵北京，與中國大陸國家主席習近平和外長王毅會晤。習近平說中俄要繼續加強在國際和區域事務的協調。蕭依古則說俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合共同利益。

預計美烏同日會簽署礦產協議，俄烏戰爭可能很快走向落幕，蕭依古此時赴北京，外界關注俄烏情勢、美俄關係發展，以及俄中是否有新的戰略部署等議題。

俄新社報導稱，俄中計畫商討安全領域的雙邊問題，以及國際和區域問題。這是蕭依古過去三個月來再次訪中。去年十一月他訪中時與王毅主持俄中第十九輪戰略安全諮詢。

新華社報導習近平二月廿八日下午在北京人民大會堂會見蕭依古。習近平提到今年他與俄國總統普亭已兩次交流，對中俄關係發展做出頂層設計。習近平強調雙方各層級要保持密切溝通；發揮金磚國家與上合組織的作用。

蕭依古則稱讚俄中全面戰略協作夥伴關係，已達史上前所未有的高度；俄中合作並不針對特定國家，是全球大國關係的典範。

北京 習近平 關係

延伸閱讀

大陸工信部換將 遼寧省長李樂成接任部黨組書記

美國「聯俄」能「制共」？專家解讀川普這步棋：習近平恐誤判奪台

防範化解外部衝擊 習近平主持會議討論政府工作報告

蕭依古與王毅會談：俄中在國際和地區關鍵問題上的立場一致

相關新聞

中共政治局會議 要防外部衝擊

大陸全國「兩會」即將召開，中共中央政治局昨天召開會議，由中共總書記習近平主持，討論今年兩會的政府工作報告。會議指出，要擴...

陸批尹錫悅 「向鄰居潑髒水」

南韓總統尹錫悅彈劾案日前進行最後一次庭審，他在庭審中多次提到「中國」相關因素，如無人機、半導體等，加上北韓相關理由，強化...

香江風情／富豪升中產降 香港新煩惱

香港公布新年度財政預算案後，民間議論紛紛，是因香港面對史上首見財政赤字，又開源沒好藥方，節流爭議有持續，暫未能凝聚社會共...

蕭依古會習近平 「俄中始終互信」

俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古二月廿八日抵北京，與中國大陸國家主席習近平和外長王毅會晤。習近平說中俄要繼續加強在國際和區...

查大陸證件挨轟濫權 陸委會稱不違法：公職人員有配合義務

銓敘部、行政院人事行政總處清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，陸委會也表態鼓勵誠實告知。不過，藍...

香港首例！登山客遭野猴襲擊咬傷 感染疱疹病毒不治身亡

香港人近年行山熱，香港部份山上郊野公園有野猴。香港衛生防護中心最新公佈，一港男在郊野公園遭猴子襲擊，其後確診B病毒（猴疱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。