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查大陸證件挨轟濫權 陸委會稱不違法：公職人員有配合義務

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對清查證件一事，陸委會表示，公職人員有配合執行之責任與義務，並無任何不妥，亦不存在違法情事。（本報系資料照片）
對清查證件一事，陸委會表示，公職人員有配合執行之責任與義務，並無任何不妥，亦不存在違法情事。（本報系資料照片）

銓敘部、行政院人事行政總處清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，陸委會也表態鼓勵誠實告知。不過，藍委今天指控，陸委會違法濫權要求公教人員簽名具結，對此，陸委會晚間回應表示，這係執行法律規定，公職人員有配合執行之責任與義務，並無任何不妥，亦不存在違法情事。

對於清查證件，國民黨立委翁曉玲今下午指控，陸委會違法濫權要求公教人員簽名具結。她也點名銓敘部、教育部做麻煩事，造成機關人員負擔，「這三個機關看來是經費太多，尚有餘力作這些蠢事，年底審預算時，定要好好檢討這幾個機關，看看他們是做了那些正經事。」

對此，陸委會晚間回應表示，如有公務人員任用法第28條第1項規定之情形，即不得任用為公務人員。兩岸條例自93年起已規定國人具有中國大陸身分者，將註銷台灣人民身分，亦因此喪失擔任公職人員之資格。

陸委會說明，由於現任公職人員中確實存在領有中共身分證之案例，政府自即日起要求現職人員具結未在中國大陸設籍、領用身分證、定居證及護照，係加強宣導現行法律規定。公務人員擬任時本就必須對諸多事項具結；自即日起增加具結並宣導兩岸條例自93年起已有之規定，政府相關主管機關依法行政乃職責所在，並無任何不妥，亦不存在違法情事。

陸委會說明，國人如向中共申領上述證件，必須向中華人民共和國宣誓效忠，已違背公務員任用法」第4條的「忠誠義務」。政府要求現職人員具結沒有違反忠誠義務之「具體情形」，是政府對全體公職人員行政管理的內部要求與權限，不涉及對公職人員的權利侵害。

陸委會強調，依照中共法規申領「居住證」，必須在中國大陸居住6個月以上。我國公職人員依國家現行人事管理規範，不可能存在符合中共申領要件之情形。相關人員如確實領有「居住證」，所屬機關即有必要釐清當事人取得證件，是否有違反人事差勤或赴陸管理規範之情事，否則即是中共為推動統戰及融台策略，不惜違反自身法令招攬國人赴陸申辦之鐵證。

陸委會重申，公職人員行使公權力，不僅應遵守法令，更應積極考量國家整體利益，採取一切有利於國家之行為與決策，政府禁止現職公職人員領用中共居住證，係政府政策，也是政府對全體公職人員的管理權限，全體公職人員均有遵守義務。

中共 陸委會

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