防範化解外部衝擊 習近平主持會議討論政府工作報告

大陸全國「兩會」即將召開，中共中央政治局召開會議，討論政府工作報告，由中共總書記習近平主持。據新華社，會議指出，要擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。

據新華社報導，中共中央政治局2月28日召開會議，討論大陸國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。

會議指出，過去一年，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，要在「以習近平同志為核心的黨（中共）中央」堅強領導下，以「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調等。

會議提出，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展。

以及，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水準，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

大陸全國「兩會」即將召開，屆時全大陸的全國人大代表、政協委員將赴北京開會，會上大陸國務院總理李強將發表2025年度的政府工作報告，設定今年經濟成長目標。此外，在中共先前召開民營企業座談會的背景下，關於民營經濟促進法等法案的推動也受到關注。