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蕭依古與王毅會談：俄中在國際和地區關鍵問題上的立場一致

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古今抵北京，隨即與大陸外交部長王毅會談。 俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古今抵北京，隨即與大陸外交部長王毅會談。 俄羅斯衛星通訊社

俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古在與大陸外交部長王毅的會談中表示，俄羅斯和中國在國際和地區關鍵問題上的立場一致。

蕭依古在致詞中表示，他我特別想指出，他此次受俄羅斯總統普亭的委託來到友好的中國，此行是基於普亭與中國國家主席習近平2月24日通話的成果。我們的會談能夠在如此短的時間內安排妥當，體現了兩國雙邊對話的特殊性。

他強調，俄中在國際和區域關鍵議題上的立場一致。兩國在聯合國及其安理會、「二十國集團」（G20）、亞太經合組織（APEC）等多邊框架內保持一致立場。

蕭依古補充說：我們感謝中國對俄羅斯去年擔任金磚國家主席國的支持。與此同時，我們也將為中國夥伴在相關工作中提供協助。

依據俄新社微博號釋出的不完整視頻，王毅提到，今年是反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，中俄要共同弘揚正確的二戰史觀，共同維護好當今世界的和平。

俄羅斯 普亭 王毅

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