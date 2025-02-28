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中共政治局開會：防範化解重點領域風險和外部衝擊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共政治局28日召開會議，提到要實施更加積極有為的宏觀政策，防範化解重點領域風險和外部衝擊。圖為先前政治局會議。（新華社）
中共政治局28日召開會議，提到要實施更加積極有為的宏觀政策，防範化解重點領域風險和外部衝擊。圖為先前政治局會議。（新華社）

中共政治局28日召開會議討論「政府工作報告」，會議強調要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

據新華社，會議由中共總書記習近平主持，討論大陸國務院擬提請大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議審議的「政府工作報告」稿。

會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，要扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求。

會議還提到要「穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊」，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定。

據大陸官方先前消息，大陸十四屆全國人大三次會議將於3月5日在北京召開，議程是：審議政府工作報告；審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告。

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