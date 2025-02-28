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拐賣17名兒童 人口販子余華英被執行死刑

中央社／ 台北28日電

10年內拐賣17名兒童的中國人販余華英，今天經中國最高人民法院核准，貴州省貴陽市中級人民法院依照法定程序對她執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。

據貴陽市中級人民法院微信公眾號，經中國法院審理查明，余華英為謀取非法利益，於1993年至2003年期間，分別夥同他人，在貴州省、重慶市、雲南省等地流竄作案，拐賣兒童17名。

據此，貴陽市中級人民法院依法於2024年10月25日作出一審刑事判決，以拐賣兒童罪判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

余華英不服，提出上訴。貴州省高級人民法院經二審審理，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經復核，依法核准余華英死刑。

余華英拐賣的兒童現今都已成年，他們控訴她的罪刑改變他們的一生。她拐賣的兒童當中甚至包含親生兒子。

據貴陽市中級人民法院消息，在執行死刑前，法院安排余華英會見了近親屬，「充分保障了被執行罪犯的合法權利」。

微信 死刑 民法

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