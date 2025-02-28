川普又威脅增稅10% 北京示警：將採一切必要反制措施

美國總統川普以芬太尼為由，宣布將於3月4日起對中國大陸輸美產品再加徵10%關稅，大陸商務部對此表示堅決反對，希望美方「不要一錯再錯」，並警告，「如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益」。

大陸商務部官網28日刊出新聞發言人「就美方威脅對中國輸美產品再加徵10%關稅答記者問」，發言人表示，大陸注意到有關情況。大陸多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制。「對此堅決反對」。

發言人強調，大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國開展禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國大陸加徵10%關稅，這次又威脅再次加徵關稅。「這種行為純屬『甩鍋推責』，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定」。

發言人最後提到，大陸希望美方「不要一錯再錯」，儘快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，大陸「將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益」。

另據香港經濟日報報導，中共駐美國大使館警告，川普（Donald Trump）的關稅舉措必然會影響和破壞雙方未來的禁毒合作。中共駐美大使館發言人劉鵬宇表示，大陸已與美國就芬太尼問題開展合作，在資訊交換、案件合作、網絡廣告清除等方面取得明顯進展。劉鵬宇強調，「減少國內毒品需求和加強執法合作才是根本解決之道，川普的關稅舉措必然會影響和破壞雙方未來的禁毒合作」。

稍早大陸商務部長王文濤27日致信給美國新任貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），祝賀他就任美國第20任貿易代表，「同時就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切」。王文濤強調，近期美方以芬太尼等問題為由對大陸輸美產品加徵10%關稅。「中方對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉」。

對於川普簽署的備忘錄多項調查針對中國大陸，他強調希望美方以客觀理性專業的態度開展評估調查，提高透明度。「中美在經貿領域存在分歧是正常的，應通過平等對話磋商解決各自關切」。