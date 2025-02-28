快訊

國中生疑遭霸凌餵毒亡…聲明偷改文被罵爆 校長回應了

日本3名中學生用ChatGPT寫程式 註冊逾百組行動電話門號轉賣獲利百萬

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

共軍軍艦澳洲外海實彈演習 中駐澳大使：不需道歉

中央社／ 台北28日電

澳洲軍方指中國軍艦上週在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，沒有提前發出通知，中國駐澳洲大使肖千表示，「不認為中方有任何理由為此感到遺憾，甚至考慮道歉」，又指國際法沒規定需要提前多少時間發出警告。

澳洲和紐西蘭抨擊中國上週在沒有提前發出警告下，在塔斯曼海（Tasman Sea）演習。澳洲官員日前表示，一名維珍澳洲航空（Virgin Australia）機師先接收到中國軍艦從緊急廣播頻道發出的訊息，其後澳洲飛航服務公司向澳洲國防部發出警報，澳洲國防部在中國軍艦打開實彈演習「窗口」40分鐘後，才得知此次演習。

中國軍艦的實彈演習導致49架商業航班被迫改變航線。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，肖千接受ABC訪問時表示，不需要為上週在塔斯曼海進行實彈演習而道歉，又指中國軍艦進行演習的方式符合國際法和國際慣例，也確實有按照國際慣例事先通知了公眾。

肖千表示，不同國家有不同的做法，根據演習的性質、規模和範圍，他認為中國海軍給予的通知是適當的。

肖千表示，中國沒有理由對澳洲構成威脅，因為中澳兩國仍是「戰略夥伴」。

肖千拒絕評論中國軍艦的做法是否旨在向澳洲發出，不要在南海進行航行自由行動的訊號，他表示，中國海軍艦艇出現在這地區，就像它們出現在世界上許多其他地區一樣，也是訓練、練習和演習的一部分，這是世界上許多國家海軍的正常做法，「對此不應過度解讀」。

當被問及三艘中國軍艦在澳洲外海進行實彈演習的時機，是否為了趕在澳洲大選前，肖千堅稱中國政府「不會干涉外國的民主進程」。他表示，作為這個地區的一個大國，作為一個有這麼多事情要處理的國家，中國派遣軍艦到這個地區的不同地方展開各種活動是正常的。

報導表示，從迄今為止的路線看，中國軍艦從澳洲東北外海一直往南，穿過澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海國際水域時，於上週五和週六分別進行了2次實彈演習，然後繼續往南，繞過塔斯馬尼亞州，向西駛入澳洲大陸以南的大澳大利亞灣（Great AustralianBight）。在此期間，中國軍艦數次進入澳洲專屬經濟區水域。

演習 澳洲 軍艦

延伸閱讀

讓旅遊更友善！澳政府砸3.5億元 盼改造「無障礙自然景點」

巧合？共軍高雄外海演習 恰好美軍研究船駛離高雄港

澳洲軍方稱中國演習未通知 40分鐘後才獲民航機師示警

度假變噩夢！卡達航空乘客驟逝 澳洲夫妻與屍同坐共飛4小時

相關新聞

川普又威脅增稅10% 北京示警：將採一切必要反制措施

美國總統川普以芬太尼為由，宣布將於3月4日起對中國大陸輸美產品再加徵10%關稅，大陸商務部對此表示堅決反對，希望美方「不...

魯比歐譴責泰國遣返40名維吾爾人回中國 稱中國對該族進行種族滅絕

美國國務卿馬可．魯比歐在國務院網站上發出聲明，對泰國將40名維吾爾人遣返中國大陸，表達最強烈的譴責。

俄安全會議秘書蕭依古抵北京 將與習近平、王毅會談

據俄羅斯衛星通訊社，俄聯邦安全會議新聞處發布消息稱，俄羅斯安全會議秘書謝爾蓋．蕭依古抵達北京，將與中國國家主席習近平和中...

大陸與越南外交磋商 越方建議保持海上問題談判機制

大陸外交部副部長孫衛東近日訪問越南，並與越方舉行外交磋商，越南官媒指出，針對海上分歧，越方建議雙方保持海上問題經常性談判...

防範化解外部衝擊　習近平主持會議討論政府工作報告

大陸全國「兩會」即將召開，中共中央政治局召開會議，討論政府工作報告，由中共總書記習近平主持。據新華社，會議指出，要擴大國...

蕭依古與王毅會談：俄中在國際和地區關鍵問題上的立場一致

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古在與大陸外交部長王毅的會談中表示，俄羅斯和中國在國際和地區關鍵問題上的立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。