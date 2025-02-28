快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

會晤歐洲議會訪團 陸委會：中共影響區域和平

中央社／ 台北28日電

陸委會副主委沈有忠會晤歐洲議會跨黨派議員團。沈有忠表示，中國大陸經濟低迷，中共持續對內維穩、對外擴張性民族主義，這些情勢影響台海與區域和平穩定。

大陸委員會（陸委會）28日透過新聞參考資料表示，沈有忠於26日會晤由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）所率歐洲議會跨黨派議員訪團，彼此交換兩岸及區域情勢意見。

沈有忠表示，兩岸關係目前有3個值得觀察情勢。中國大陸對台施壓持續加大，企圖以武力改變現狀，去年擾台共機逾5千架次、共艦逾2千艘次，對於區域和平穩定造成威脅。

他提到，中國大陸透過制定法律，企圖長臂管轄、威嚇台灣人民安全，台灣民眾赴陸遭受非法拘禁與騷擾案例頻傳；中共政權不透明、集權，加上經濟低迷，中共持續對內維穩、對外擴張性民族主義，這些情勢將影響台海及區域和平穩定。

沈有忠強調，政府兩岸政策立場一貫明確，秉持總統賴清德「和平四大支柱行動方案」。期盼未來台歐有更多的互動與合作，對於區域、全球的和平、安全與繁榮做出貢獻。

伊亞伯指出，世界局勢不斷地變動，民主國家應持續深化合作，維持以法治為基礎的國際秩序，台歐之間可就網路攻擊威脅、防衛關鍵基礎建設等議題進行合作。

中共 台海

延伸閱讀

接待歐洲議員 陸委會副主委：兩岸關係3個情勢值得觀察

北京對台工作會議 陸委會：持續和戰兩手策略

清查公務員持大陸證件 陸委會：鼓勵誠實告知

查公務員是否領陸證 陸委會：自動報告可依循上兵模式

相關新聞

魯比歐譴責泰國遣返40名維吾爾人回中國 稱中國對該族進行種族滅絕

美國國務卿馬可．魯比歐在國務院網站上發出聲明，對泰國將40名維吾爾人遣返中國大陸，表達最強烈的譴責。

大陸與越南外交磋商 越方建議保持海上問題談判機制

大陸外交部副部長孫衛東近日訪問越南，並與越方舉行外交磋商，越南官媒指出，針對海上分歧，越方建議雙方保持海上問題經常性談判...

俄安全會議秘書蕭依古抵北京 將與習近平、王毅會談

據俄羅斯衛星通訊社，俄聯邦安全會議新聞處發布消息稱，俄羅斯安全會議秘書謝爾蓋．蕭依古抵達北京，將與中國國家主席習近平和中...

日媒：3位日人在北京從事「居留事由不相符」活動被拘

日本人在大陸又傳出被拘留的情況。日媒指出，本月有3位日本男性，在北京被公安部門以涉嫌違反出入境管理法為由拘留，據稱，他們...

接待歐洲議員 陸委會副主委：兩岸關係3個情勢值得觀察

陸委會副主委沈有忠日前接待歐洲議會議員，提到兩岸關係目前有三個值得觀察的情勢，也表示政府兩岸政策立場一貫明確，並秉持賴總...

美參院外委會譴責港國安法 港府：立即停止粗暴干涉純屬中國內政行為

據香港特別行政區政府新聞公報，港府昨27日強烈譴責美國國會參議院外交關係委員會個別議員透過提交有關香港特區的所謂決議，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。