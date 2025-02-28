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日媒：3位日人在北京從事「居留事由不相符」活動被拘

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本媒體指出有3位日人本月在北京被拘，理由是涉嫌從事與事由不符活動。圖為在北京的日本大使館。（圖／聯合報系資料照）
日本媒體指出有3位日人本月在北京被拘，理由是涉嫌從事與事由不符活動。圖為在北京的日本大使館。（圖／聯合報系資料照）

日本人在大陸又傳出被拘留的情況。日媒指出，本月有3位日本男性，在北京被公安部門以涉嫌違反出入境管理法為由拘留，據稱，他們涉嫌從事了與居留事由不相符的活動。

共同社27日報導，本月在北京市，3名年紀為40至60多歲的男性日僑被中國大陸公安部門以涉嫌違反出入境管理法為由拘留。

報導援引日中關係相關人士透露指出，60多歲和40多歲的男性在本月20日、50多歲男性在23日分別被拘留。據稱，他們涉嫌從事了與居留事由不相符的活動。日本駐北京大使館提醒日僑不要從事居留事由以外的活動。

報導還提到，大陸十四屆全國人大三次會議將於3月5日在北京開幕，「中方可能加強了對違法行為的查處」。但報導並未透露3位日本人到底從事了什麼活動。

根據大陸出入境管理法第三十七條，「外國人在中國境內停留居留，不得從事與停留居留事由不相符的活動，並應當在規定的停留居留期限屆滿前離境」。

該法第八十一條還規定，「外國人從事與停留居留事由不相符的活動，或者有其他違反中國法律、法規規定，不適宜在中國境內繼續停留居留情形的，可以處限期出境」、「外國人違反本法規定，情節嚴重，尚不構成犯罪的，公安部可以處驅逐出境。公安部的處罰決定為最終決定。被驅逐出境的外國人，自被驅逐出境之日起十年內不准入境」。

北京 日本

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