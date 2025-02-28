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泰遣返40維吾爾人引批評 中國外交部：反對干涉內政

中央社／ 台北28日電

泰國政府27日將40名維吾爾人遣送回中國，引起人權團體的憤怒，中國外交部發言人林劍昨日表示，此次遣返依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行，「中方堅決反對打著人權等幌子干涉中國內政」。

針對泰國政府27日將40名被泰國拘留超過11年的維吾爾人遣送回中國，引發人權團體抗議一事，在昨日的中國外交部例行記者會上，發言人林劍對此做出上述表述。

林劍表示，此次遣返依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行，是雙方合作打擊偷渡等跨境違法犯罪的具體舉措，相關人員的合法權益得到充分保護。

林劍說，「一些政治勢力和機構編造散布涉疆謊言，目的就是要搞亂新疆。中方堅決反對打著人權等幌子干涉中國內政，反對藉涉疆問題干擾國家間正常執法合作。有關方面應停止炮製、散布涉疆謊言謬論」。

對於泰國政府將40名維吾爾人遣送回中國，國際特赦組織（Amnesty International）昨日表示，此舉是把他們置於嚴重違反人權的風險之下，泰國這麼做忽略了聯合國專家提醒的不驅離原則。並呼籲泰國和中國揭露這些人的位置，且若他們仍持續被監禁，要確保他們不會被虐待，且身體狀況不佳的人可以獲得應有的醫療照護。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）指出，泰國遣送維吾爾人不管在國內或國際法上，都違反了泰國的責任，現在這些維吾爾人面臨了被虐待、被強迫消失以及被長久監禁的風險。

美國國務卿盧比歐則以「震驚」形容此事，並用最強烈的措辭譴責，指這可能違反泰國的國際義務。他呼籲維吾爾人尋求保護的國家，不要比照泰國將他們強行送回。

人權 泰國 維吾爾

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