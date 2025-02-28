接待歐洲議員 陸委會副主委：兩岸關係3個情勢值得觀察

陸委會副主委沈有忠日前接待歐洲議會議員，提到兩岸關係目前有三個值得觀察的情勢，也表示政府兩岸政策立場一貫明確，並秉持賴總統的「和平四大支柱行動方案」，不挑釁、不冒進，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

陸委會28日發布新聞參考資料，表示沈有忠2月26日接待由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ijabs，拉脫維亞籍）率領之「歐洲議會跨黨派議員訪團」，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。

沈有忠表示，兩岸關係目前有三個值得觀察的情勢，一是中國大陸對台施壓持續加大，企圖以武力改變現狀，去年全年擾台共機逾5千架次、共艦逾2千艘次，對區域和平穩定造成威脅；二是中國大陸透過制定法律，企圖長臂管轄及威嚇台灣人民安全，國人赴陸遭受非法拘禁及騷擾案例頻傳；三是中共政權趨於不透明及集權，加上經濟持續低迷，對內進行維穩，對外出現擴張性民族主義，這些情勢都將影響台海及區域和平穩定。

沈有忠向歐洲議員強調，政府兩岸政策立場一貫明確，並秉持賴總統的「和平四大支柱行動方案」（Four Pillars of Peace action plan），不挑釁、不冒進，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力。期盼未來台歐有更多的互動與合作，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。

伊亞伯團長表示，世界局勢不斷變動，民主國家應持續深化合作，維持以法治為基礎的國際秩序，台歐之間更可就網路攻擊威脅、防衛關鍵基礎建設等議題進行合作。

此外沈有忠也感謝歐洲議會近年通過許多支持台灣的決議案，展現對台的堅定支持，並關注中國大陸不當詮釋聯合國大會第2758號決議及持續對台的軍事威嚇。

公開資料顯示，沈有忠2024年底曾訪問歐洲，行程涵蓋瑞典、拉脫維亞、愛沙尼亞等國。