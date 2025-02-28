大陸與越南外交磋商 越方建議保持海上問題談判機制

大陸外交部副部長孫衛東近日訪問越南，並與越方舉行外交磋商，越南官媒指出，針對海上分歧，越方建議雙方保持海上問題經常性談判和交流機制，以及妥善處理漁民漁船問題。

大陸外交部官網表示，2月25日至27日孫衛東訪問越南，拜會越南總理范明政、副總理兼外長裴青山，並同外交部常務副部長阮明羽共同主持「中越外交磋商」，中共駐越南大使何煒參加有關活動。

消息指，孫衛東表示，去年以來，中越命運共同體建設開局良好，「習近平總書記同蘇林總書記保持戰略溝通，為中越關係發展指明方向」。雙方各領域合作成果豐碩，「六個更」總體目標落實順利。今年是中越建交75周年暨人文交流年，大陸願同越方以兩黨兩國最高領導人重要共識為指引，保持高層戰略溝通，深化互利合作，加快構建具有戰略意義的中越命運共同體。

越方表示，當前越中關係「正處於歷史最好時期」。越南黨和政府始終將對大陸的關係視為戰略選擇和頭等優先。雙方就國際地區形勢深入交換意見，強調要共同秉持《聯合國憲章》精神和國際法基本準則，弘揚和平共處五項原則，踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，推動構建公正合理的國際治理體系。

越南官媒越通社指出，阮明羽26日與孫衛東會談時，提到優先推動連接兩國的標準軌距鐵路線路（包括老街-河內-海防、諒山-河內、芒街-下龍-海防等路線），並建議大陸繼續向越南農產品開放市場，並提出促進投資、金融、旅遊、科技、教育、文化體育等領域合作的措施。孫衛東表示重視越方提出的合作建議，將繼續擴大對包括越南農產品在內的商品進口力度；鼓勵企業擴大投資，積極與越南有關部門協調解決一些合作項目中存在的問題。孫衛東建議，雙方加快中國大陸給予越南援助資金的關於醫療衛生、教育、改善民生的項目實施進度等；繼續在多邊機制中加強協調。

針對海上領土爭議問題，阮明羽強調，越南堅持在符合包括1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在內的國際法的基礎上，通過和平方式處理南海（越方稱東海）分歧和爭端；建議雙方保持海上問題經常性談判和交流機制，以及妥善處理漁民漁船問題。

越南總理范明政則在26日會見孫衛東時，喊話雙方儘早在建設老街-河內-海防標準軌項目取得具體進展；儘早簽署關於越南輸大陸農產品的議定書。范明政還表示希望雙方認真落實高層共識，「管控好分歧，維持海上和平與穩定」。

但范明政與阮明羽談論海上議題的內容，並未出現在北京的通稿中。

日前對於越南在南海柏礁大肆擴建，大陸外交部發言人郭嘉昆19日表示，「南沙群島是中國的固有領土，柏礁是南沙群島的一部分。中方一貫反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動」。而對於共軍近日在北部灣實彈演習，越南外交部發言人范秋姮27日則在面對媒體詢問時僅回應，中共所公布的演習區域，「位於北部灣中國一側的海域」。

稍早越南正式公布了該國的北部灣領海基線，大陸政府則在去年3月已公布北部灣領海基線。本月27日，越南海警與大陸海警在越南廣寧省芒街市海域和中國廣西防城港東興市海域開展2025年第一次北部灣北部海域聯合巡邏，旨在加強協作，嚴厲打擊海上犯罪和違法行為。