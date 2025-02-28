魯比歐譴責泰國遣返40名維吾爾人回中國 稱中國對該族進行種族滅絕

美國國務卿馬可．魯比歐在國務院網站上發出聲明，對泰國將40名維吾爾人遣返中國大陸，表達最強烈的譴責。

魯比歐的這一聲明顯示新上台的川普政府旗下的國務院，仍然延續拜登政府以及川普第一任期末前國務卿龐培歐指控中國在新疆對維吾爾族進行種族滅絕的政策。

魯比歐在聲明中說，我們以最強烈的態度譴責泰國強迫至少 40 名維吾爾人返回中國的行為，他們在中國缺乏正當程序權利，並遭受迫害、強迫勞動和酷刑。作為泰國的長期盟友，我們對這項行動感到震驚，因為這有可能違反泰國根據《聯合國禁止酷刑公約》和《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》所承擔的國際義務。

新華社昨報導，40名中國籍偷渡人員27日從泰國遣返回國。此次遣返依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行，是雙方依法合作打擊偷渡等跨境違法犯罪、切實保護中國公民合法權益的具體舉措。

新華社的報導中完全未提及這40民公民是維吾爾族。報導中稱，泰方相關執法部門將40名中國籍偷渡人員遣返回中國，被遣返人員各項合法權利在遣返過程中均依法得到充分保障。中國公安機關落實嚴格規範公正文明執法要求，對相關人員依法處理、妥善安置，協助其早日回歸正常生活。

但據路透社報導，泰國副總理兼國防部長普坦（Phumtham Wechayachai）表示，中方已向泰國保證將照顧好週四遣返的40名中國維吾爾族人，這證實了聯合國和人權組織譴責的黎明前進行的秘密遣返行動。普坦告訴路透社記者，這些維吾爾族人是按照國際標準被遣返的，這是泰國首次確認遣返維吾爾族人，也是過去十年中泰國第二次遣返維吾爾族人。

據報導，這48名維吾爾族人是2014年在泰國被捕的約350人中的一部分，他們在非正規越境後尋求庇護。他們被捕後已被單獨拘留超過十年。

魯比歐在聲明中表示，這項行為違背了泰國人民長期以來保護最弱勢族群的傳統，也不符合泰國保護人權的承諾。我們敦促所有維吾爾族尋求保護的國家的政府不要強行將維吾爾族人遣返回中國。

聲明中指出，中國在中國共產黨的指揮和控制下，針對新疆主要為穆斯林的維吾爾族和其他少數民族和宗教群體成員犯下了種族滅絕和反人類罪行。

魯比歐稱，我們呼籲中國當局提供全面通道，定期核實返回的維吾爾人的安全。泰國政府必須堅持並不斷充分核實中國當局保護維吾爾族的人權。