美參院外委會譴責港國安法 港府：立即停止粗暴干涉純屬中國內政行為

據香港特別行政區政府新聞公報，港府昨27日強烈譴責美國國會參議院外交關係委員會個別議員透過提交有關香港特區的所謂決議，對香港作出毫無事實根據的攻擊，以及抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》。就此等卑劣的政治操作及肆意叫囂，特區政府予以強烈譴責及反對，並要求美方立即停止一切貶低香港國際聲譽，粗暴干涉純屬中國內政的香港事務的行為。

美國國會參議院外交關係委員會有議員周三（26日）提出一項決議，譴責中國政府通過2020年《國家安全法》和2024年《基本法》第23條立法摧毀香港自治，侵犯港人權利。

​特區政府發言人對此表示：美國政客一再重施故技，違反國際法和國際關係的基本準則，透過所謂決議肆意對香港指手劃腳，實屬拙劣政治戲碼。美國政客一再妄議香港情況，鼓吹以國內法為依據繼續對香港實施所謂『制裁』，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

​發言人說，國家安全是社會繁榮穩定、人民安居樂業的根本。有安全才能有發展。二○一九年發生的「黑暴」和港版「顏色革命」嚴重危害香港社會安寧。《香港國安法》的出台實施，效果立竿見影，止暴制亂，讓香港社會迅速回復穩定；憑著特區政府連同立法會及社會各界的努力，香港特區切實履行憲制責任，去年成功訂立《維護國家安全條例》，完善了特區維護國家安全的法律制度和執行機制，使香港得以從「由亂到治」走向「由治及興」。

港府發言人指出，根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，美國政客卻對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，是實實在在虛偽的雙重標準。

他強調，特區政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。