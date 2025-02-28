共軍演習未通報 紐外長說重話

大陸外長王毅廿六日在北京與來訪的紐西蘭副總理兼外長皮特斯舉行會談，解放軍海軍三艘艦艇上周航行至紐澳之間的塔斯曼海並進行實彈演習成為會議焦點。皮特斯在會後表示，大陸在演習時沒有向紐方提出足夠的警告，是兩國關係的失敗。

根據紐西蘭國家廣播電台報導，皮特斯在與王毅會晤後向媒體表示，雖然他沒有尋求中方對在塔斯曼海的所為給出任何保證或解釋，且根據海洋法，大陸有權在那裡活動，但他針對「缺乏通知」向王毅提出了擔憂，尤其是考慮到演習導致民航航班改道。他表示，對於兩個有著嚴肅合作關係的國家來說，紐西蘭本希望得到通知。

大陸國防部發言人吳謙昨在例行記者會表示，「我們也注意到澳方跟新方（紐西蘭）多次表示（沒有事前通知）」，但他反問：「下次澳方在大陸周邊舉行軍事活動，會不會提前通報？」

大陸本月與庫克群島簽署全面戰略夥伴關係協議，也在中紐外長會談中被提出。據報導，紐方提醒中方，庫克群島是自治國家，但其與紐西蘭「自由聯繫」關係，紐西蘭提供預算支持及防禦保證，庫克群島的人民也都屬於紐西蘭公民。

另，皮特斯廿六日上午會見大陸國家副主席韓正時表示，紐西蘭渴望成為大陸的積極合作夥伴，並強調希望總理盧克森能在不久的將來訪陸。