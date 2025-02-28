2025兩會前瞻／平衡美中俄關係 陸最關鍵命題

美國總統川普上任後，國際局勢瞬息萬變，大國間的博弈也進入新階段。作為國際社會重要成員，中共外交今年已有不少動作，如何應對川普新局、從全球權力平衡重組的過程中找到契機，儼然是今後中共外交最關鍵的命題。

由於大陸去年已取消總理記者會，今年兩會若無意外仍將是外長王毅的記者會最高規格。據本報整理，川普上任甫月餘，王毅已與五國元首會見、與卅國外長會晤或通話，並出席三場國際會議，頻繁在國際上亮相。

台灣大學政治學系教授張登及向本報分析，王毅現在是橫跨東西方陣營與全球南方的列強間最重要的首席外交官，中共外交今年的重點是大國的權力平衡。在重新調整的過程，北京絕對會深化「多極化」的「全球南方」工作。

張登及並提到，今年中共外交跟去年最大的差異就是美國總統換屆。在國際政治的多極化以及川普主義重新崛起的過程，中共如何因應，首先可觀察中俄關係，即當美俄關係有所緩和時，如何把控、避免中國大陸在美中俄三角當中的分量下降。但他判斷，俄國總統普亭不會這麼快往中間甚至往西方靠攏，因其已「吃虧上當很多次」。

今年也適逢不少關鍵時間點，如抗日戰爭暨二戰同盟國勝利八十周年、聯合國成立八十周年、萬隆會議七十周年，分別涉及中共時下外交熱詞「維護二戰後國際秩序」、「多邊主義」、「全球南方」等。

就美中議題，中新社近日援引南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，美國政府持續將大陸視為最大對手，美國新政府可能繼續推進印太戰略，台灣與南海問題「必將風波再起」。

張登及則強調，不只是關稅，川普可能在必要時打出「新冠溯源牌」、「台灣牌」。他示警，川普如果打台灣牌，「不見得對台有利」，「凡是能當牌的，對川普來說都有價碼」。（系列完）