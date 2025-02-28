中共軍演後發布惠台措施 陸委會：陸和戰兩手 更重武嚇

大陸昨天發布新的福建惠台十七條，近日也在高屏外海疑似進行實彈演習，陸委會綜合上述各項情況昨天表示，中共在和戰兩手之間還是「比較重視用軍事威嚇」。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在例行記者會上就近日中共對台相關作為表示，這兩天中共開全國對台工作會議，廿六日共軍突然演訓，昨天又發布所謂福建十七條新惠台措施，「看起來是一個和戰兩手的策略」。

梁文傑說，中共自二○二三年以來已經提出了四批融合發展措施，「我們看起來是預期成效有限」，針對福建最新推出的十七條「惠台利民」措施，有關於台胞到鋰電池企業工作可領人民幣五萬獎金等內容，大概是每人每年廿萬（新台幣）的獎金，「其實在鋰電池行業，我們認為這不是一個很高的獎勵，在高科技產業的話，五萬塊人民幣的獎金並不算是很高」。

他並指出，「福建的財政也未必是很好」，所以沒有提出一個足以誘人的獎勵措施，但總的來說，中共的對台工作還是脫離不了用利誘的方式，這跟他們所要的心靈契合，有很大的一段距離。