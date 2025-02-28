兩會前夕 福建推對台17條措施

大陸全國「兩會」召開之前，福建對台動作頻頻。福建省政府昨天召開發布會，公布十七條「惠台利民」措施，涵蓋促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展、支持在閩台胞更好發展三方面，例如提供台企最高人民幣五百萬元（約新台幣兩千兩百萬元）獎勵，和便利台人換領台胞證、補領居住證等。

福建省台辦副主任陳志勇說，自關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見發布以來，福建省先後發布三批四十五條政策措施。近期，福建省研究制定了第四批政策措施，共有三個方面十七條。

其中，促進閩台服務業合作共五條，包括允許台資廣播電視節目製作經營公司，鼓勵台灣工業設計機構到福建發展，支持馬祖企業到福州從事商貿服務業，支持台胞台企參與林業碳中和合作，和莆田生技醫療產業合作。

支持對台農林漁業發展共六條，涵蓋對台灣農民創業園、涉林建設項目、參與寧德海洋漁業養殖合作、發展綠色食品的支持措施，及為台企在龍岩發提供用地保障，支持在花卉苗木產業集中區投資興業。

所謂「支持在閩台胞更好發展」有六條，為新增第四批直接採認台灣地區職業技能資格目錄至六十個，和建立台胞評選福建省工藝美術大師、名人綠色通道，支持台胞參加福建省級重要創新創業賽事、到寧德鋰電行業就業發展，以及便利線上換領、補領台灣居民居住證，設立「閩台婚姻家庭服務專線」。

其中，措施對台灣工業設計機構、台灣農民創業園等，提供一次性最多或每年給予人民幣五百萬元的獎勵、資金支持，和各項產業租金、保險補貼，優於同等待遇措施，及就業現金補助等。陳志勇強調，以上政策措施涉及的部門都已做好工作準備。

二○二三年九月，大陸發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見以來，已分別於該年十一月，二○二四年四月、十一月，發布過三批對台措施，涵蓋證件辦理、同等待遇、產業獎補等方面。上周，大陸市場監管總局和福建省政府還曾表示，將持續深化兩岸標準共通，建設完善「兩岸標準共通服務平台」。