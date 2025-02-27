暌違多年新疆再召開「南疆會議」：嚴防輸入性恐襲風險

大陸官方對新疆又有新的政策動作，當地召開了多年沒有舉行的「南疆工作會議」，強調要依法嚴打嚴防「三股勢力」，加強社會面整體防控，嚴防輸入性恐襲風險，堅決維護社會大局持續穩定。官方並宣告要大力推動南疆油氣和戰略性礦產等資源開發，建設大型新能源基地。

據新疆日報，2月26日新疆於烏魯木齊市召開南疆工作會議，自治區黨委書記、兵團黨委第一書記、第一政委馬興瑞出席會議並講話。馬興瑞強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，在「穩字當頭」上統一思想、統一步調、統一行動，樹牢底線思維、極限思維，時刻繃緊反恐維穩這根弦。

他提到，要深入推進反恐維穩法治化常態化，依法嚴打嚴防「三股勢力」，加強社會面整體防控，嚴防輸入性恐襲風險，堅決維護社會大局持續穩定。馬興瑞要求南疆各地州和兵團師市領導幹部特別是黨政主要負責同志要堅持穩中求進、久久為功，既要攻堅克難，集中力量解決維護社會穩定的突出問題，又要穩紮穩打，一環扣一環解決影響長治久安的深層次矛盾和問題。

馬興瑞強調，要全力以赴推動南疆高品質發展，堅持把能源資源開發作為關鍵點，著眼保障國家能源資源安全，大力推動南疆油氣和戰略性礦產等資源開發，建設大型新能源基地。

社會發展部分，馬興瑞則表示要「加快構建互嵌式社會結構」，培育環塔經濟帶現代化城鎮圈；要加快南疆現代文明培育，堅持把推進中華民族共同體建設作為工作主線，深入開展文化潤疆，不斷增強各族群眾「五個認同」；「堅持我國宗教中國化方向」，推進宗教事務治理法治化。要樹牢兵地「一盤棋」、「一家人」理念，堅持優勢互補、設施共建、資源分享、深度嵌入，形成經濟融合發展、文化交融共建、維穩責任共擔、民族團結共創的良好局面，「共同破解南疆突出問題」。

官方指出，此次會議由自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜主持。參加官員有自治區人大常委會主任祖木熱提·吾布力，自治區政協主席努爾蘭·阿不都滿金，自治區黨委副書記、兵團政委何忠友，自治區黨委副書記張柱、陳明國，另外還包含田湘利、陳偉俊、王建新、玉蘇甫江·麥麥提、伊力紮提·艾合買提江、哈丹·卡賓、王琳，自治區、兵團和中央駐疆有關單位、企業負責人，南疆五地州和兵團南疆師市主要負責人等。

公開資料顯示，2015年11月3日，中共新疆自治區黨委也曾召集「南疆工作會議」，當時在南疆大城喀什舉行，當時官方號稱這是新疆「自治區成立60年來第一次全面研究部署南疆工作的會議」。時任中共新疆黨委書記張春賢當時指出，南疆工作的目標任務是：到2020年，在反分裂鬥爭、反恐維穩、民族團結、宗教事務管理、促進兵地融合等方面取得重要進展；人民生活水準全面提升，基礎設施條件全面改善，自我發展能力明顯增強；現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困，全面建成小康社會目標基本實現，為長治久安打下堅實基礎。

所謂的「南疆五地州」包括巴音郭楞蒙古自治州、阿克蘇地區、喀什地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、和田地區。此外新疆生產建設兵團在當地的「師市合一」則有阿拉爾市、圖木舒克市、昆玉市等。