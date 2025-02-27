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香港資深電影人黃百鳴 被控內線交易獲交保

中央社／ 台北27日電
藝人黃百鳴。(中通社)
藝人黃百鳴。(中通社)

香港證監會今天在東區裁判法院對資深電影人黃栢鳴（藝名黃百鳴）展開刑事法律程序，指他進行內線交易。黃百鳴獲准以港幣20萬元現金保釋。

綜合香港01及星島日報報導，事件涉及傳遞娛樂有限公司（前稱天馬影視文化控股有限公司）。香港證監會指出，大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃百鳴涉嫌慫使或促致另一名人士，進行天馬影視的股份交易，而黃當時是天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道有關天馬影視的內幕消息。

根據報導，黃百鳴暫時無須答辯，案件押後至3月27日再審。黃百鳴獲准保釋，條件是須繳交港幣20萬元（下同，約新台幣84萬元）保釋金、於所提供的住址居住，及在離港前24小時通知證監會。

報導指出，天馬影視於2012年10月31日在香港聯合交易所創業板上市，並於2015年1月9日轉往聯交所主板上市。天馬影視於2017年10月25日公布，黃百鳴以4.86億元賣盤，其後該公司易名為傳遞娛樂有限公司。

78歲的黃百鳴是香港資深電影人，曾任演員、監製、導演、編劇等，包括與周星馳主演「家有囍事」。

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