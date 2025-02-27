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富察楊智淵被陸列重大危安 陸委會：被當宣傳案例

中央社／ 台北27日電
陸委會副主委梁文傑。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

台灣社運人士楊智淵、八旗文化總編輯富察（李延賀）被中國大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明公開提及為重大危安案件。陸委會表示，兩人被當作指標性宣傳案例。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，從中國大陸最高檢發布新聞稿來看，楊智淵、富察被當成指標性案例宣傳，楊智淵已經被判刑，若照這樣的宣傳口徑來看，富察恐也會被判刑；政府持續掌握案件進度，由於尊重家屬意見，沒有新的具體細節可對外提供。

苗生明26日表示，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪，最高檢指導地方檢察機關依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。

楊智淵於2022年8月在浙江溫州被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名實施刑事拘傳審查，去年被以「分裂國家」罪名判刑9年。富察於2023年3月在上海被國安單位拘捕，在陸滯留迄今。

富察 楊智淵

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