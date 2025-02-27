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北京對台工作會議 陸委會：持續和戰兩手策略

中央社／ 記台北27日電

中共中央2025年對台工作會議於25至26日在北京召開。陸委會表示，相較於推敲中國大陸官媒新聞稿文字，不如觀察中共對台作為，中共對台將持續採取「和戰兩手策略」。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中共中央對台工作會議期間，共軍無預警地在高雄、屏東外海劃設操演區，緊接著又在今天拋出福建對台17條措施，這是對台和戰兩手策略，與其推敲中國大陸官媒新聞稿文字，不如觀察實際對台作為，「用他們的話來講，聽其言、觀其行」。

據新華社26日報導，中共中央政治局常委、中國大陸全國政協主席王滬寧於對台工作會議上說，「要堅持『一個中國原則』和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢」。

梁文傑回應，所謂「支持島內愛國統一力量」指的是什麼，「我想大家都很清楚，不用我再贅述」；倘若「島內愛國統一力量」有觸及反滲透法、國安法或其他刑法等情況，將會全力地查緝。

中共 梁文傑

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