中共軍演又發布17條惠台 陸委會：和戰兩手更重視軍事

中共方面於日前召開今年度對台工作會議，而又傳出共軍近日在高屏外海疑似進行實彈演習，並又發布新的福建惠台17條，陸委會則綜合上述各項情況表示，中共在和戰兩手之間還是「比較重視用軍事威嚇」。

陸委會副主委梁文傑27日下午在記者會上，就共軍疑在高屏外海軍演，表示有注意到最近中共在越南、紐澳外海等區域都進行了實彈射擊演訓，而且是在幾乎沒有通報的狀況之下突然舉行，這已違反國際慣例，引起國際社會的高度關注。

他強調共軍昨天又在高屏外海無預警的畫設操演區，對航運安全造成危險，且也是對於台海安全不負責任的挑釁和破壞，對兩岸關係造成惡劣影響，「本會予以強烈譴責」。

而中共今年對台工作會議25日至26日在北京舉行，大陸全國政協王滬寧聲稱，要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業」，而跟去年的會議結論比較，這次談到打擊台獨，範圍擴大到「挑釁行徑」，還有往年會看到的「推動兩岸和平發展」，「和平」字眼也不見了。對於上述變化，梁文傑表示，陸委會不會去就細部的文字去「過分的推敲」，他舉例王滬寧去年也談到要弘揚中華文化，促成兩岸同胞心靈契合，但是今年就沒有，可是實際上還是在做這些事，比如弘揚中華文化、宗教交流，大家都拜媽祖或關公等等。

梁文傑表示，因為他工作會議的新聞稿相當簡短，「所以對我們來說，與其去推敲他的文字，不如去觀察他的行為」，「用他們的話來講，聽其言，觀其行」。

此外，就近日中共對台相關作為，梁文傑說，這兩天中共開全國對台工作會議，昨天突然做演訓，今天又發布所謂福建17條新惠台措施，「看起來是一個和戰兩手的策略」。

他強調，對於軍事演訓我方特別在意，至於新惠台17條，從2023年以來已經提出了4批融合發展措施，「我們看起來是預期成效有限」，他表示，看起來中共在和戰兩手之間「還是比較重視用軍事威嚇、軍事恫嚇的方式，他們會認為說這個是比較有效的措施」。

針對福建推出17條「惠台利民」措施，有關於台胞到鋰電池企業工作可領人民幣5萬獎金等內容，梁文傑表示，所謂人民幣5萬獎金，大概是每人每年20萬（新台幣）的獎金，「其實在鋰電池行業，我們認為這不是一個很高的獎勵，在高科技產業的話，5萬塊人民幣的獎金並不算是很高」。

他並指出，「福建的財政也未必是很好」，所以沒有提出一個足以誘人的獎勵措施，但總的來說，中共的對台工作還是脫離不了用利誘的方式，這跟他們所要的心靈契合，有很大的一段距離。他提到，「你（中共）用利誘的方式，然後再加上軍事騷擾，然後你所謂的有懲獨22條這些東西，沒有辦法促成兩岸人民的真正的心靈契合」。

至於權宜輪問題，梁文傑表示，過去這半年一年之中發生了很多件，關於台灣到馬祖、金門、澎湖這些光纜經常被破壞，所以我方現在把對海纜的破壞的查處提高到國安層次。目前檢方已經對船上面的工作人員、船長等提出聲押，但是「目前並沒有很能夠確定說到底是不是意圖的行為以及受誰指示，這個部分還要檢方再繼續查」。

另有媒體詢問中共對台工作會議上王滬寧說要支持島內愛國統一力量，梁文傑則回應，支持島內愛國統一力量是講的是什麼，「我想大家都很清楚，不用我再贅述」。他強調，對於這些所謂的支持島內統一力量的做法，「如果有觸犯到反滲透法或者國安法、刑法等，我們現在都全力查緝。陸委會所做的一系列工作，其實也都和這有關」。