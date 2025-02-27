陸國防部：對中美兩軍交往已有初步計劃與安排

有關美國總統川普上任後，今年的美中兩軍交往，大陸國防部發言人吳謙27日說，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，希望美方與中方相向而行，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。

吳謙27日主持大陸國防部2月例行記者會。他對於川普上任後的美國軍方動盪表示，「中方從不干涉他國內政」。

至於和美軍的溝通 ，吳謙說，關於中美兩軍關係，雙方透過軍事外交管道保持有效溝通。下階段兩軍交往，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，我們將適時發布消息。

吳謙還說，以史為鑑，未來可期。我們希望美方與中方相向而行，以兩國元首共識為引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強溝通對話，妥處矛盾分歧，開展務實合作，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。

但他也對川普日前表示，計劃和中俄討論削減核武問題回應說，作為擁有最大核武庫的國家，美國應實際履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減其核武庫。

吳謙表示，美國軍費開支連年冠居全球，總額超過排在其後8個國家的軍費總和，令國際社會深感憂慮。我認為，在削減核武庫和軍事開支問題上，美方確應做到「美國優先」。

另面對大陸全國「兩會」即將召開，解放軍軍費受到關注，吳謙僅稱相關消息會在「兩會」上發布。他也提到，大陸今年將隆重紀念抗戰抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，惟對於具體安排，目前沒有可供發布的訊息。

至於澳洲軍方表示，共軍海軍軍艦上周在塔斯曼海展開實彈演習前，並未提前發出任何通知，以及法新社和路透社報導，共軍澳洲和紐西蘭之間繁忙航線下實彈演習時，數十架商業航班被迫改道。吳謙強調，中方行為符合國際法，演習不會影響民航安全。

他並就外媒關心，中方未來是否會提前通報演習反問說，「我也想問一問，下次澳方在中國周邊舉行的軍事活動會不會提前通報？」

不過，正在北京訪問的紐西蘭外交部長皮特斯今天也表示，紐西蘭利用在北京舉行的高層級會談，對中國軍艦突然部署在其西岸外海表達了關切。