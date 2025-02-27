快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍無預警劃設操演區 陸委會：強烈譴責

中央社／ 台北27日電
共軍昨天無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」。陸委會今天表示，這在北京對台工作會議期間舉行，有軍事威嚇意圖，給予強烈譴責。（聯合報系資料照片）
共軍昨天無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」。陸委會今天表示，這在北京對台工作會議期間舉行，有軍事威嚇意圖，給予強烈譴責。（聯合報系資料照片）

共軍昨天無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」。陸委會今天表示，這在北京對台工作會議期間舉行，有軍事威嚇意圖，給予強烈譴責。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

針對國防部指共軍26日無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行射擊訓練，梁文傑表示，共軍近期也在越南、紐澳外海等區域進行實彈射擊演訓，幾乎是突然舉行、沒有通報的情況，這違反了國際慣例，引起國際社會高度關注。

梁文傑指出，共軍26日無預警地在高屏外海劃設操演區，沒有事先公告，對於航運安全造成危險，這是對於台海安全不負責任地挑釁和破壞，對於兩岸關係造成很惡劣的影響，「本會予以強烈譴責」、「我們對此嚴正抗議」。

中共中央於25至26日在北京召開2025年對台工作會議。梁文傑表示，在會議召開期間，共軍忽然有演訓動作，今天又拋出福建對台17條，看起來是一套「和戰兩手策略」；國防部等單位對於軍事演訓做出全面監控。

梁文傑提到，中共對台持續祭出和戰兩手策略，所謂「惠台措施」部分，從2023年以來已經提出4批融合發展措施，看起來是成效有限；預估中共對台和戰兩手策略會較重視軍事威嚇、恫嚇。

共軍 國防部 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

曹興誠偷情不雅照瘋傳 邱垂正這句話幫背書？陸委會澄清

馬英九邀陸生訪台脫口「中國台北」 陸委會擬開鍘盼蕭旭岑先現身

業者喊話政府恢復兩岸團客旅遊 陸委會：稍安勿躁

拿教育開刀第一步？我禁3所大陸院校學歷與交流 陸委會這樣說

相關新聞

中共軍演又發布17條惠台 陸委會：和戰兩手更重視軍事

中共方面於日前召開今年度對台工作會議，而又傳出共軍近日在高屏外海疑似進行實彈演習，並又發布新的福建惠台17條，陸委會則綜...

中國不與台灣民選政府互動 吳豊山：非光明正大作為

海基會董事長吳豊山說，設法恢復兩會對話，促進兩岸和平是海基會的職責，爭論「九二共識」並非政府當前政策。對岸刻意不與民選的...

共軍無預警劃設操演區 陸委會：強烈譴責

共軍昨天無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」。陸委會今天表示，這在北京對台工作會議期...

陸國防部：對中美兩軍交往已有初步計劃與安排

有關美國總統川普上任後，今年的美中兩軍交往，大陸國防部發言人吳謙27日說，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，希望美方與中...

螳臂當車！批民進黨「倚美謀獨」 陸國防部：早晚要來收了你們

大陸國防部27日召開例行記者會，發言人吳謙回答多個涉台議題。其中，對於我漢光演習有美軍方參與、提供建議，吳謙說，民進黨當...

陸國防部未回應斷海纜疑雲 對共軍高屏外海操演則稱我「蹭熱點」

海巡署25日將疑拖斷台澎海域第三海纜，有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其八名中國籍船員，押返安平港調查偵辦，因今年幾次發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。