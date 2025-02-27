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金色眼鏡蛇軍演貼文刪台灣 中方稱注意到美方刪改

中央社／ 北京27日電
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，未就我國防部指控灰色地帶侵擾一事正面回應。聯合報系記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，未就我國防部指控灰色地帶侵擾一事正面回應。聯合報系記者陳政錄／攝影

美軍昨天在「金色眼鏡蛇演習」臉書專頁發文指，台灣官兵參加金色眼鏡蛇軍演開幕式，隨後刪除台灣。中國國防部發言人吳謙今天表示，注意到有關報導，以及美方刪改的做法，並重申反對任何國家與台灣展開任何形式的軍事演習。

中國國防部下午舉行2月例行記者會。吳謙在回答媒體詢問時，作上述表示。

吳謙表示，我們注意到有關報導，以及美方刪改的做法，中方堅決反對任何國家與「中國的台灣地區」，開展任何形式的官方往來和軍事演習，這一立場是堅定不移的。

金色眼鏡蛇軍演由美國和泰國主導，每年2到3月在泰國舉行。「金色眼鏡蛇演習」（Exercise CobraGold）臉書專頁昨天發文披露，來自美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞和台灣的200多名官兵齊聚泰國素羅娜麗營閱兵場，為2025年金色眼鏡蛇聯合演習揭開序幕。不過，臉書專頁隨後刪除「台灣」。

金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室（Cobra Gold CombinedJoint Information Bureau）新聞官稍早以電子郵件回應中央社詢問表示，在發現錯誤後，貼文內容立刻被改正，台灣從貼文內容中被移除；台灣不是2025年金色眼鏡蛇的參演者之一，美國國防部從來沒有正式組織台灣為2025年金色眼鏡蛇的參演者。

國防部 演習 眼鏡蛇

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