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螳臂當車！批民進黨「倚美謀獨」 陸國防部：早晚要來收了你們

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙抨擊民進黨「倚美謀獨」，更稱「螳螂臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙抨擊民進黨「倚美謀獨」，更稱「螳螂臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」記者陳政錄／攝影

大陸國防部27日召開例行記者會，發言人吳謙回答多個涉台議題。其中，對於我漢光演習有美軍方參與、提供建議，吳謙說，民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，「螳螂臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，就我國軍今年漢光演習擴大實兵演練、後備力量等以及美軍方參與，做出上述回應。

他說，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。美方妄圖「以台制華」，縱容民進黨當局進行「台獨」冒險挑釁，最終必將禍及自身。

民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。「正告民進黨當局：螳螂臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」

吳謙還稱，「我們也警告美方一些人，別想在台灣問題上面偷雞，偷雞不成，蝕的可不只一把米。」

吳謙還就美軍印太司令帕帕羅示警，共軍恐以軍演掩護武力犯台回應表示，不對「具體戰法」做評論，但要強調「兩岸同胞都是中國人，我們願意以最大的誠意，盡最大的努力來爭取和平統一的前景。」

他接著說，但是我們絕不承諾放棄使用武力，針對的是台獨分裂勢力和外部干涉，「只要有人搞台獨，就必然遭到人民解放軍出其不意的迎頭痛擊。」

記者會上，吳謙也抨擊美台軍售，強調「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉」，堅決反對任何形式的美台軍事聯繫等。他並對台灣放寬招募志願役表示，在祖國終將統一的歷史大勢面前，民進黨當局的任何小動作都是枉費心機，「搞台獨是死路一條，對於那些執迷不悟的人，就讓他們在事實面前撞得頭破血流。」

另就大陸昨日召開對台工作會議，「統一」一詞前未見「和平」，在打擊台獨分裂上涵蓋挑釁行徑，是否升高「武統」風險？吳謙說，大陸對台政策是一致的明確的，「有關具體表述的問題，請向主管機關了解。」

此外，有媒體提問，當美國國務卿盧比歐在被問到，中共準備在2027年佔領台灣問題時，盧比歐表示美國將防止此類事件發生。吳謙首先強調，台灣是「回歸」，而非被「佔領」，並重申「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，別人無權指手畫腳」。

台獨 民進黨 漢光演習

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