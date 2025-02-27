中美貿易有新協議？ 北京：與美方一直保持溝通

中美新一輪關稅戰已經開打，對於兩國是否會達成新的貿易協議，中國商務部今天表示，與美方對口部門一直保持溝通。針對美方即將對進口銅展開徵收新關稅的調查，則強調中方將採取必要措施維權。

央視新聞報導，中國商務部27日下午舉行例行新聞發布會，有記者提問：美國總統川普日前表示美中兩國有可能達成新的貿易協議，中美兩國商貿團隊近期有何種形式的溝通或磋商？是否就加徵關稅等話題進行過討論？

中國商務部新聞發言人何亞東表示，中國商務部和美方對口部門「一直保持溝通」。中方堅決反對美方單邊關稅措施，堅定維護自身合法正當權益，也願透過對話協商來解決問題。

美國對中國加徵10%關稅的措施於4日正式生效，中國也宣布10日起對美國進口煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，及對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

川普25日下令調查對進口銅徵收新關稅的可能性，白宮官員指中國正在利用國家補貼並試圖控制全球銅生產和過剩產能破壞競爭。

根據環球網，何亞東對此表示，中方注意到美方發起進口銅232調查的決定，美方此次調查是以國家安全為名實施的單邊主義、保護主義行為。

他說，世貿（WTO）專家組早在2022年就裁定美國232關稅措施違反世貿規則，但美方近期不僅恢復徵收鋼鋁232關稅，還一意孤行發起新的232調查，這將進一步破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，擾亂全球產供鏈的穩定。

何亞東說，中國是精鍊銅的淨進口國，僅出口少量的銅材產品。「所謂中國利用補貼和過剩產能破壞競爭的指控，完全站不住腳」。中方敦促美方盡快撤銷此次調查。如果美方最終執意採取加徵關稅等限制性措施，中方將堅決採取必要措施維護自身合法權益。

銅對於電動車、軍事硬體、半導體及各種消費品的製造都至關重要。白宮官員表示，川普下令的調查將針對進口原礦、精礦、合金、廢銅及其衍生商品，預計很快就會有結果。