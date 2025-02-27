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陸國防部未回應斷海纜疑雲 對共軍高屏外海操演則稱我「蹭熱點」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
台澎三號海底電纜25日凌晨斷裂，台灣海巡署研判中資「宏泰」貨輪涉重嫌，登船盤查。(翻攝自海巡署提供影片)
台澎三號海底電纜25日凌晨斷裂，台灣海巡署研判中資「宏泰」貨輪涉重嫌，登船盤查。(翻攝自海巡署提供影片)

海巡署25日將疑拖斷台澎海域第三海纜，有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其八名中國籍船員，押返安平港調查偵辦，因今年幾次發生類似事件，我國防部上月曾在記者會上表示，這可能成為新型的大陸對台「灰色地帶侵擾」模式。不過，大陸國防部發言人吳謙27日未對此事作出正面回應，僅建議海底電纜的有關安排，請向主管部門了解。

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，就美台軍售、漢光演習等議題做出回應。

對於年初基隆港外也發生海纜疑遭中資權宜輪破壞事件後，我國防部曾召開記者會，表示這可能成為新型的大陸對台「灰色地帶侵擾」模式，要在鋪設海纜的海域劃設「重點監視區」，未來也會將滯留在海底電纜周遭船隻列為「敵軍徵候觀察」。吳謙首先回應說，「台灣是中國的一部分，哪來的什麼國防部」。

但就此一類型事件，和陸方是否採取措施避免再發生，吳謙僅說，「海底電纜的有關安排，請你（指提問者）向主管部門了解」。

另對於我國防部昨天指控，共軍違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。吳謙說，「台有關部門」針對解放軍例行演訓活動發表的言論純屬炒作，要求其停止耍心機，蹭熱點。

昨日，在大陸國台辦的例行記者會上，大陸國防辦發言人朱鳳蓮也回應了有關海底電纜的問題。她說，這是「常見海上事故」，「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，刻意渲染，企圖政治操弄，不得人心。

大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，未就我國防部指控灰色地帶侵擾一事正面回應。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會，未就我國防部指控灰色地帶侵擾一事正面回應。記者陳政錄／攝影

國防部 漢光演習 記者會

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