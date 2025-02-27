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陸國防部：正告民進黨當局，早晚要來收了你們
大陸國防部27日下午舉行例行記者會，針對我國防部今年夏季登場年度重大演訓「漢光41號」實兵演習，大陸國防部新聞發言人吳謙烙下狠話：「正告民進黨當局，早晚要來收了你們。」
根據大陸國防部官網發布的記者會記錄，有記者提問，據報導，台軍「漢光41號」演習實兵演練時間將大幅增加，還在美方鼓動下擴大動員後備力量到3,000人規模。請問發言人有何評論？
吳謙首先指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方妄圖「以台制華」，縱容民進黨當局進行「台獨」冒險挑釁，最終必將禍及自身。
吳謙並稱，民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險，「正告民進黨當局，螳臂擋車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」
另有記者提到，美軍印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日稱，近年中共解放軍在台灣周邊活動明顯增加，大陸「攻台」時很可能「用演習掩蓋其真正目的」，且有報導稱美軍印太總部官員參與「漢光」演習兵推。
吳謙對此回應，對具體戰法不作評論，並稱只要有人搞「台獨」，就必然遭到中共人民解放軍出其不意的迎頭痛擊，「我們也警告美方一些人，別想在台灣問題上『偷雞』，偷雞不成蝕的可不止是一把米。」
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