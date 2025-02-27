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川普提美中俄削減核武庫和國防預算 陸國防部：美應做到「美國優先」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持2月份例行記者會。 取自陸國防部官網
大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持2月份例行記者會。 取自陸國防部官網

大陸國防部發言人吳謙今天在2月份的例行記者會上，就美國總統川普提議美中俄討論削減核武以及國防預算減半問題回應稱，美國軍費開支連年冠居全球，令國際社會深感憂慮。因此在削減核武庫和軍事開支問題上，美方確應做到「美國優先」

吳謙被問到，據報導，美國總統近日在記者會上主動提及計劃同中俄討論削減核武問題，並稱將提議將三國的國防預算削減一半。請問發言人有何評論？

他即答稱，作為擁有最大核武庫的國家，美國應實際履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減其核武庫。

他說，這一點，國際社會是有共識的。需要說明的是，中國奉行不首先使用核武政策，堅持自衛防禦核戰略，並始終將自身核武力量維持在國家安全需求的最低水平，為維護國際和平與安全作出了積極貢獻。

吳謙進一步說，關於軍費問題，美國軍費開支連年冠居全球，總額超過排在其後8個國家的軍費總和，令國際社會深感憂慮。他認為，在削減核武庫和軍事開支問題上，美方確應做到「美國優先」。

另對菲律賓指控中國海軍軍機對其公務機進行了危險的飛行動作，並表示這種魯莽的行動對飛行員和乘客的安全構成了嚴重威脅。吳謙回應表示，這件事的真相是非常清楚的，菲方公務機攜帶大量媒體，悍然侵入中國黃岩島領空挑釁碰瓷，並對我正常巡航的海軍直升機造成威脅，這是造成雙方海空安全風險的根源所在。

他說，需要指出的是，違反國際法侵闖他國領空才是最大的魯莽、最本質的不負責任。我們要求菲方立即停止侵權與虛假敘事，與中方相向而行，共同維護南海和平穩定。

國防預算 核武 美國

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