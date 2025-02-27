香港財政儲備5年蒸發2.1兆元 學者憂難抵禦經濟動盪

香港政府昨天公布新一份財政預算案，財政儲備只有港幣6473億元，5年內減少了約5000億元（約新台幣2.1兆元），預期會持續減少。學者稱，經濟差政府收入減令儲備下跌，憂慮政府難以抵禦可能出現的經濟動盪。

香港昨天公布新一份財政預算案，當中提到2024/2025年度香港財政儲備有6473億元，綜合赤字有872億元。政府預計2025/2026年度財政儲備會下跌至5803億元，約是政府8個月開支，預計赤字會有670億元；2029/2030年度財政儲備預計會進一步下跌至5791億元。

翻查資料，2019/2020年度香港有約1.16兆元財政儲備，目前儲備只有6473億元，即5年間蒸發了約5000億元。

為了解決財赤及持續展開基建工程，包括被視為北京指令推進大灣區一體化的北部都會區，香港財政司司長陳茂波昨天表示，會擴大發債規模，把發債上限由5000億元增加至7000億元，預計未來5個年度發債約8850億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資，即以新債還舊債。

如果計及發債及還債，陳茂波預計，香港到2028/2029年度起恢復盈餘。

香港金融學者李兆波接受中央社記者訪問時表示，因經濟下行，香港最重要的賣地及股票印花稅收入大減，加上開支不斷增加，導致嚴重財赤。政府指2024/2025年有872億元赤字，當中計及發債的收入，若沒有計及發債的收入，赤字會接近2000億元。

李兆波表示，以往香港有豐厚的財政儲備，當出現疫情等突發狀況時，可以利用儲備來應對；但現在財政儲備水準令人不安，若扣除負債，財政儲備只有約2000億元，如果再出現經濟動盪，港府難以抵禦。

對於港府擴大發債規模，李兆波表示，以多年前港府發債建新機場為例，當時香港經濟正處於上升軌道，基建預期有理想回報；但目前很多基建如北部都會區的回報存在不確定性，加上以新債還舊債，可能會進一步削弱本港財政。

他表示，港府預期2028/2029年開始盈餘太樂觀，在賣地收入減少等情況下，收入主要靠利得稅及薪俸稅，但公司盈利及市民收入受經濟大環境影響。

李兆波表示，財政司司長消滅財赤手段不夠進取，如現在只對官員及公務員凍結薪資，他認為應大幅減薪，全面檢討加薪及福利機制，並同時縮小北部都會區的發展規模。