快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

香港財政儲備5年蒸發2.1兆元 學者憂難抵禦經濟動盪

中央社／ 台北27日電

香港政府昨天公布新一份財政預算案，財政儲備只有港幣6473億元，5年內減少了約5000億元（約新台幣2.1兆元），預期會持續減少。學者稱，經濟差政府收入減令儲備下跌，憂慮政府難以抵禦可能出現的經濟動盪。

香港昨天公布新一份財政預算案，當中提到2024/2025年度香港財政儲備有6473億元，綜合赤字有872億元。政府預計2025/2026年度財政儲備會下跌至5803億元，約是政府8個月開支，預計赤字會有670億元；2029/2030年度財政儲備預計會進一步下跌至5791億元。

翻查資料，2019/2020年度香港有約1.16兆元財政儲備，目前儲備只有6473億元，即5年間蒸發了約5000億元。

為了解決財赤及持續展開基建工程，包括被視為北京指令推進大灣區一體化的北部都會區，香港財政司司長陳茂波昨天表示，會擴大發債規模，把發債上限由5000億元增加至7000億元，預計未來5個年度發債約8850億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資，即以新債還舊債。

如果計及發債及還債，陳茂波預計，香港到2028/2029年度起恢復盈餘。

香港金融學者李兆波接受中央社記者訪問時表示，因經濟下行，香港最重要的賣地及股票印花稅收入大減，加上開支不斷增加，導致嚴重財赤。政府指2024/2025年有872億元赤字，當中計及發債的收入，若沒有計及發債的收入，赤字會接近2000億元。

李兆波表示，以往香港有豐厚的財政儲備，當出現疫情等突發狀況時，可以利用儲備來應對；但現在財政儲備水準令人不安，若扣除負債，財政儲備只有約2000億元，如果再出現經濟動盪，港府難以抵禦。

對於港府擴大發債規模，李兆波表示，以多年前港府發債建新機場為例，當時香港經濟正處於上升軌道，基建預期有理想回報；但目前很多基建如北部都會區的回報存在不確定性，加上以新債還舊債，可能會進一步削弱本港財政。

他表示，港府預期2028/2029年開始盈餘太樂觀，在賣地收入減少等情況下，收入主要靠利得稅及薪俸稅，但公司盈利及市民收入受經濟大環境影響。

李兆波表示，財政司司長消滅財赤手段不夠進取，如現在只對官員及公務員凍結薪資，他認為應大幅減薪，全面檢討加薪及福利機制，並同時縮小北部都會區的發展規模。

北京 香港

延伸閱讀

港赤字112億美元 特首官員集體凍薪 公僕至後年裁萬人

港府力推AI產業 新財政預算案預留1.2億美元設研發院

港機場離境稅10月1日增至25.7美元 擬徵陸路私家車邊境建設費

自由之家報告：香港40分列「部分自由」地區 西藏0分

相關新聞

陸國防部：警告美方別想在台灣問題上「偷雞」

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙回應近期涉台事件。吳謙稱，只要有人搞「台獨」，就必然遭到人民...

陸國防部：中美兩軍交往已有初步計劃和安排

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙答記者問時表示，中美軍事交往已經有了一些初步的計劃和安排，將...

陸國防部未回應斷海纜疑雲 對共軍高屏外海操演則稱我「蹭熱點」

海巡署25日將疑拖斷台澎海域第三海纜，有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其八名中國籍船員，押返安平港調查偵辦，因今年幾次發...

陸國防部：正告民進黨當局，早晚要來收了你們

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，針對我國防部今年夏季登場年度重大演訓「漢光41號」實兵演習，大陸國防部新聞發言人吳謙...

川普提美中俄削減核武庫和國防預算 陸國防部：美應做到「美國優先」

大陸國防部發言人吳謙今天在2月份的例行記者會上，就美國總統川普提議美中俄討論削減核武以及國防預算減半問題回應稱，美國軍費...

海基會董事長吳豊山：持續多方努力恢復兩岸對話

海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。談及川普重返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。