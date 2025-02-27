陸國防部：警告美方別想在台灣問題上「偷雞」

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙回應近期涉台事件。吳謙稱，只要有人搞「台獨」，就必然遭到人民解放軍出其不意的迎頭痛擊，「我們也警告美方一些人，別想在台灣問題上『偷雞』，偷雞不成蝕的可不止是一把米。」

有記者詢問，美國政府將於近期解凍8.7億美元對台「安全援助」，而民進黨當局則正考慮向美方購買70億至100億美元的武器，以期獲得川普政府的支持。請問發言人對此有何評論？

吳謙回應，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。『倚美謀獨』，此路不通。民進黨當局拿本應造福民眾的納稅錢投入到『害台毀台」的無底洞，最終必然難逃玩火自焚的下場。」

另有記者提問，美軍印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日稱，近年中共解放軍在台灣周邊活動明顯增加，僅2月就向台灣周邊多次派遣「間諜氣球」和作戰艦機，大陸「攻台」時很可能「用演習掩蓋其真正目的」，且有報導稱美軍印太總部官員參與「漢光」演習兵推。請問發言人有何評論？

吳謙表示，對具體戰法不作評論，「兩岸同胞都是中國人，我們願意以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，這針對的是『台獨』分裂勢力和外部干涉。」

關於「偷雞不成蝕把米」這句話，大陸國防部發布的英文稿是翻譯成「在台灣議題上耍花招只會適得其反」（playing sneaky tricks on Taiwan would only backfire）。