陸國防部：警告美方別想在台灣問題上「偷雞」

大陸國防部27日下午舉行例行記者會,大陸國防部新聞發言人吳謙回應近期涉台事件。吳謙稱,只要有人搞「台獨」,就必然遭到人民解放軍出其不意的迎頭痛擊,「我們也警告美方一些人,別想在台灣問題上『偷雞』,偷雞不成蝕的可不止是一把米。」

有記者詢問,美國政府將於近期解凍8.7億美元對台「安全援助」,而民進黨當局則正考慮向美方購買70億至100億美元的武器,以期獲得川普政府的支持。請問發言人對此有何評論?

吳謙回應,「台灣問題純屬中國內政,不容任何外來干涉。我們堅決反對任何形式的美台軍事聯繫,堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。『倚美謀獨』,此路不通。民進黨當局拿本應造福民眾的納稅錢投入到『害台毀台」的無底洞,最終必然難逃玩火自焚的下場。」

另有記者提問,美軍印太總部司令帕帕羅(Samuel Paparo)近日稱,近年中共解放軍在台灣周邊活動明顯增加,僅2月就向台灣周邊多次派遣「間諜氣球」和作戰艦機,大陸「攻台」時很可能「用演習掩蓋其真正目的」,且有報導稱美軍印太總部官員參與「漢光」演習兵推。請問發言人有何評論?

吳謙表示,對具體戰法不作評論,「兩岸同胞都是中國人,我們願意以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景,但絕不承諾放棄使用武力,這針對的是『台獨』分裂勢力和外部干涉。」

關於「偷雞不成蝕把米」這句話,大陸國防部發布的英文稿是翻譯成「在台灣議題上耍花招只會適得其反」(playing sneaky tricks on Taiwan would only backfire)。