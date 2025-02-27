快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

海基會董事長吳豊山：持續多方努力恢復兩岸對話

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。記者陳宥菘／攝影
海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。記者陳宥菘／攝影

海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。談及川普重返白宮後的台美中新局，他表示，美中一定都知道「和平」才是唯一的光明大道，因此他願意審慎樂觀看待兩岸的未來。

吳豊山在致詞中回顧了去年11月上任後，與大陸國台辦多次就九二共識的交鋒。他表示，爭論九二共識不是我政府當前的政策，他之所以跟對岸隔空爭論，「目的是要凸顯對岸藉口九二共識阻斷對話的粗魯跟謬誤」。如今對岸既然說不出中華民國在所謂九二共識中的位置，爭論當然到此為止。

吳豊山指出，賴總統在就職演說中明確強調，希望兩岸以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作，海基會自當遵循總統意旨，設法恢復對話並且推動交流。但他也批評對岸，刻意不以民選的民進黨政府互動，卻與在野黨跟地方縣市政府水乳交融，「實在不是自稱泱泱大國的光明正大作法」。

吳豊山表示，台海的兩岸關係牽涉太平洋兩岸的美中互動，也牽涉世界上很多國家的態度。美國總統川普在1月20日重新上台後，台、美、中關係又進入一個新的局面。他強調，他堅信美國、中共都一定知道「和平」才是唯一的光明大道，因此願意繼續抱持審慎樂觀的態度看待兩岸的未來。

吳豊山指出，海基會當下的主要職責，除了處理日常的交流事務之外，就是設法恢復兩會（海基會與大陸海協會）對話。他正持續多方努力當中，並提到有不少夠分量的人物好意協助，如果有具體的進展，會隨時跟大家報告。

海基會每3個月舉行一次董監事聯席會議。本次會議除了例行會務報告，也補選了經濟部政務次長江文若作為新任董事，接替去年12月31日退休的前經濟部政務次長陳正祺。

九二共識 海基會 美國

延伸閱讀

陸否認湖北台辦主任來台有約晤 陸委會：均記錄在案

影／經濟部高層訪美溝通關稅 郭智輝：蒐集情報給談判單位

海基會證實約晤湖北省台辦主任 批國台辦「出爾反爾」：違反默契

教部宣布禁大陸3校學歷 逾2千在學台生怎麼辦？海基會這樣說

相關新聞

陸國防部：警告美方別想在台灣問題上「偷雞」

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙回應近期涉台事件。吳謙稱，只要有人搞「台獨」，就必然遭到人民...

陸國防部：中美兩軍交往已有初步計劃和安排

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙答記者問時表示，中美軍事交往已經有了一些初步的計劃和安排，將...

陸國防部未回應斷海纜疑雲 對共軍高屏外海操演則稱我「蹭熱點」

海巡署25日將疑拖斷台澎海域第三海纜，有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其八名中國籍船員，押返安平港調查偵辦，因今年幾次發...

陸國防部：正告民進黨當局，早晚要來收了你們

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，針對我國防部今年夏季登場年度重大演訓「漢光41號」實兵演習，大陸國防部新聞發言人吳謙...

川普提美中俄削減核武庫和國防預算 陸國防部：美應做到「美國優先」

大陸國防部發言人吳謙今天在2月份的例行記者會上，就美國總統川普提議美中俄討論削減核武以及國防預算減半問題回應稱，美國軍費...

海基會董事長吳豊山：持續多方努力恢復兩岸對話

海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。談及川普重返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。