海基會董事長吳豊山：持續多方努力恢復兩岸對話

海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。談及川普重返白宮後的台美中新局，他表示，美中一定都知道「和平」才是唯一的光明大道，因此他願意審慎樂觀看待兩岸的未來。

吳豊山在致詞中回顧了去年11月上任後，與大陸國台辦多次就九二共識的交鋒。他表示，爭論九二共識不是我政府當前的政策，他之所以跟對岸隔空爭論，「目的是要凸顯對岸藉口九二共識阻斷對話的粗魯跟謬誤」。如今對岸既然說不出中華民國在所謂九二共識中的位置，爭論當然到此為止。

吳豊山指出，賴總統在就職演說中明確強調，希望兩岸以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作，海基會自當遵循總統意旨，設法恢復對話並且推動交流。但他也批評對岸，刻意不以民選的民進黨政府互動，卻與在野黨跟地方縣市政府水乳交融，「實在不是自稱泱泱大國的光明正大作法」。

吳豊山表示，台海的兩岸關係牽涉太平洋兩岸的美中互動，也牽涉世界上很多國家的態度。美國總統川普在1月20日重新上台後，台、美、中關係又進入一個新的局面。他強調，他堅信美國、中共都一定知道「和平」才是唯一的光明大道，因此願意繼續抱持審慎樂觀的態度看待兩岸的未來。

吳豊山指出，海基會當下的主要職責，除了處理日常的交流事務之外，就是設法恢復兩會（海基會與大陸海協會）對話。他正持續多方努力當中，並提到有不少夠分量的人物好意協助，如果有具體的進展，會隨時跟大家報告。

海基會每3個月舉行一次董監事聯席會議。本次會議除了例行會務報告，也補選了經濟部政務次長江文若作為新任董事，接替去年12月31日退休的前經濟部政務次長陳正祺。