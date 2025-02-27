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陸國防部：中美兩軍交往已有初步計劃和安排
大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙答記者問時表示，中美軍事交往已經有了一些初步的計劃和安排，將適時發布消息。
有記者詢問，據報導，美國總統川普對美軍高層進行了「史無前例的清洗」，解除了包括美國參謀首長聯席會議（JCS）主席在內的多名高官的職務。請問中方是否擔憂美軍高層的變動將影響中美兩軍關係？
對此，吳謙指出，中方從不干涉他國內政。
而針對記者詢問美國新任政府上台後，中美兩軍是否有過溝通？中方對下階段中美兩軍關係有何期許？
吳謙回應，雙方通過軍事外交渠道保持著有效溝通。下階段兩軍交往，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，將適時發布消息。
吳謙表示，以史為鑒，未來可期。希望美方與中方相向而行，以兩國元首共識為引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強溝通對話，妥處矛盾分歧，開展務實合作，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。
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