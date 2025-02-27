快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國防部：中美兩軍交往已有初步計劃和安排

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會。（圖／大陸國防部）
大陸國防部發言人吳謙27日主持例行記者會。（圖／大陸國防部）

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙答記者問時表示，中美軍事交往已經有了一些初步的計劃和安排，將適時發布消息。

有記者詢問，據報導，美國總統川普對美軍高層進行了「史無前例的清洗」，解除了包括美國參謀首長聯席會議（JCS）主席在內的多名高官的職務。請問中方是否擔憂美軍高層的變動將影響中美兩軍關係？

對此，吳謙指出，中方從不干涉他國內政。

而針對記者詢問美國新任政府上台後，中美兩軍是否有過溝通？中方對下階段中美兩軍關係有何期許？

吳謙回應，雙方通過軍事外交渠道保持著有效溝通。下階段兩軍交往，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，將適時發布消息。

吳謙表示，以史為鑒，未來可期。希望美方與中方相向而行，以兩國元首共識為引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強溝通對話，妥處矛盾分歧，開展務實合作，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。

國防部 溝通

延伸閱讀

葛里爾獲參院確認 將出任美國貿易代表

任內反對中國侵台？川普不回答 盼中投資美國

巧合？共軍高雄外海演習 恰好美軍研究船駛離高雄港

中共無預警劃設操演區 陸外交部冷回應：不是外交問題

相關新聞

陸國防部：警告美方別想在台灣問題上「偷雞」

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙回應近期涉台事件。吳謙稱，只要有人搞「台獨」，就必然遭到人民...

陸國防部：中美兩軍交往已有初步計劃和安排

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞發言人吳謙答記者問時表示，中美軍事交往已經有了一些初步的計劃和安排，將...

陸國防部未回應斷海纜疑雲 對共軍高屏外海操演則稱我「蹭熱點」

海巡署25日將疑拖斷台澎海域第三海纜，有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其八名中國籍船員，押返安平港調查偵辦，因今年幾次發...

陸國防部：正告民進黨當局，早晚要來收了你們

大陸國防部27日下午舉行例行記者會，針對我國防部今年夏季登場年度重大演訓「漢光41號」實兵演習，大陸國防部新聞發言人吳謙...

川普提美中俄削減核武庫和國防預算 陸國防部：美應做到「美國優先」

大陸國防部發言人吳謙今天在2月份的例行記者會上，就美國總統川普提議美中俄討論削減核武以及國防預算減半問題回應稱，美國軍費...

海基會董事長吳豊山：持續多方努力恢復兩岸對話

海基會27日下午召開第12屆董監事第6次聯席會議，海基會董事長吳豊山致詞時表示，正持續多方努力恢復兩岸對話。談及川普重返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。