福建頒對台17條措施 便利補領居住證、千萬產業獎補

大陸全國「兩會」召開之前，對台動作頻頻。據央視新聞今日報導，福建省政府在新聞發布會上，公布17條「惠台利民」措施，涵蓋促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展、支持在閩台胞更好發展三方面，包括對台灣工業設計機構、台灣農民創業園，提供最高人民幣500萬元（約新台幣2,200萬元）的獎補或資金支持，和便利換領台胞證、補領居住證等。

據央視新聞，為進一步關切台胞台企訴求，福建省日前研究制定了貫徹落實中央《意見》第四批政策措施，共有三個方面17條。

其中，促進閩台服務業合作共五條，包括試點允許台灣業者在閩（福建）投資設立廣播電視節目製作經營公司，鼓勵台灣工業設計機構在閩展開業務，支持馬祖企業來福州從事商貿服務業，支持台胞台企參與莆田生技醫療產業合作，和支持台胞台企展開林業碳中和合作。

措施提出，對台資工業設計機構，獲評大陸國家級工業設計中心、國家工業設計研究院的，分別給予最高不超過人民幣80萬元、500萬元獎勵。對設立在福州馬祖產業合作園先行先試區內，從事商貿服務業的馬祖企業，享受同等待遇和額外10%扶持獎勵、租金補貼等。

支持對台農林漁業發展共六條，包括支持台灣農民創業園發展、加強台企涉林建設項目使用林地定額保障、支持台胞參與寧德海洋漁業養殖合作、支持在閩台企發展綠色食品、為在龍岩發展的台企提供用地保障支持，和支持台胞台企在花卉苗木產業集中區投資興業。

措施提出，按既有台灣農民創業園政策，對2024年新設的8個台灣農民創業園給予每年人民幣500萬元專項資金支持，對園內台資農業企業實施貸款貼息補助，2025年單列500畝新增建設用地基礎指標，用於支持台灣農民創業園及所在縣域發展。還有，對在寧德從事海上養殖的台資企業補助海域使用租金、水產養殖台胞指數保險，龍岩、泉州兩地，也分別對台企從事農村新業態、花卉苗木產業提供用地和獎補支持。

支持在閩台胞更好發展方面也有六條措施，是新增第四批直接採認台灣地區職業技能資格目錄，和建立台胞評選福建省工藝美術大師、名人綠色通道，以及支持台胞參加福建省級重要創新創業賽事。

還有，支持台胞到寧德鋰電行業就業發展。福建省政府措施稱，大陸寧德時代、新能源科技、廈鎢新能源等企業，三年內每年面向台胞提供100個以上就業職位，還對符合資格者有每年人民幣五萬元補助，累計不超過三年等。

剩下兩條支持在閩台胞更好發展措施，還有便利台胞線上換領、補領台灣居民居住證，跟設立閩台婚姻家庭服務專線。措施提出，在福建省領取台灣居民居住證、居住住址未發生改變的台胞，可在證件有效期期滿前3個月內，通過APP線上申請，在五個工作日內辦結。