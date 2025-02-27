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中紐外長會談 紐方關切陸海警部署及庫克群島總理訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅26日在北京與紐西蘭副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）舉行會談。（圖／取自大陸外交部）
大陸外交部長王毅26日在北京與紐西蘭副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）舉行會談。（圖／取自大陸外交部）

大陸外交部王毅26日在北京與紐西蘭副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）舉行會談。王毅強調，中國是是現行國際秩序的創立者、受益者和維護者，面對當前局勢，中紐加強多邊協調更顯重要；皮特斯則提出中國海警近日在塔斯曼海（Tasman Sea）部署一事。

根據大陸外交部官網發布的新聞稿，雙方同意保持高層交往，就中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》保持溝通。雙方還就烏克蘭問題、中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

而紐西蘭政府發布的新聞稿中，皮特斯指出，雙方在會談中討論雙邊合作、全球議題及雙方存在分歧的領域。包括中國海警近日在塔斯曼海的部署，「我們還討論了紐西蘭與太平洋國家的緊密關係，包括紐西蘭與其皇家領地夥伴，特別是庫克群島的特殊憲制關係。」

大陸外交部新聞稿中提及經貿合作方面，王毅表示，中國將繼續為紐西蘭提供更大合作機遇，雙方要推動經貿合作提質升級，盡快啟動服務貿易負面清單談判，在人工智慧、綠色經濟和應對氣變等建立更多合作；在雙方交流方面，中方對紐方實施單方面免簽，促進兩國人民相互瞭解，希望紐方繼續為中國留學生、華僑華人提供良好環境。

而針對日前庫克群島（Cook Islands）總理布朗（Mark Brown）訪問大陸並簽署協議引發紐西蘭關注一事，王毅表示，亞太地區是中紐的共同家園，中方尊重紐方同太平洋島國的傳統關係。雙方可通過南太事務磋商就共同關心的問題加強溝通。

皮特斯表示，中國是紐西蘭的重要合作夥伴。紐中建立全面戰略夥伴關係以來，兩國關係取得長足發展。紐方一如既往奉行一個中國政策，期待雙方進一步密切各層次交往，加強經貿、農業、防務、南極等領域交流合作，深化在地區和國際事務中的溝通協調，願同中方加強在多邊機構的合作。

外交部 王毅 紐西蘭 關係

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