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中共無預警劃設操演區 陸外交部冷回應：不是外交問題

中央社／ 台北27日電
國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。聯合報系資料照
國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。聯合報系資料照

國防部昨天表示，中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。中國外交部昨天僅回應，「這不是一個外交問題」。

據中國外交部網站消息，昨天的例行記者會上有媒體詢問，台灣稱中國大陸在未事先通知的情況下，「在台灣島西南海岸約40海浬處設立了『射擊訓練』演習區」。中國外交部發言人林劍僅回應，「這不是一個外交問題」。

今天下午中國國防部將舉行例行記者會，對於相關問題可能將有所回應。

國防部昨天表示，中共機艦再次大批出海執行「聯合戰備警巡」。國防部並指出，共軍無預警在高屏外海40浬劃設操演區，宣稱將進行射擊訓練，公然違反國際慣例，國防部嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

國防部也指出，共軍編隊昨天下午3時40分馳離「操演區」，並發布對共艦廣播及監控共艦影片。

中共 共軍 國防部 外交部 記者會

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