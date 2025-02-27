柬埔寨首都兩批中國人爆衝突！街頭持AK47射同胞 5人落網
在2月14日，兩批中國公民在柬埔寨金邊國際機場附近發生衝突，有人使用AK47步槍、仿製短槍等武器射擊另一方，涉案5名中國人已在2月25日被當地法院提控羈押。
綜合當地媒體報導，槍擊事件發生於柬埔寨金邊國際機場附近一座商業大樓。2月14日下午，多名中國人使用AK47步槍、手槍等武器對另一方中國公民進行威脅，還有人在事發商業大樓內連開三槍。
影片顯示，有兩名男子拿著兩支步槍跳下車衝進樓內，另有一名男子手持一把短槍對準一輛汽車的後座。
當地警方稱，涉事兩方人員因飲酒爭執及女性糾紛上升為持槍衝突，所幸並未造成人員傷亡。
最新消息顯示，5名涉案中國男子已被拘捕，柬埔寨警方還查獲2支AK47長槍、1支仿製短槍、59發子彈等物品。金邊初級法院檢察官已對涉案5名中國男子提出刑事指控，罪名涉及「故意暴力罪」、「非法買賣武器罪」等，調查法官已下令將涉案人員羈押。
中國駐柬埔寨大使汪文斌也通過社交媒體發文強烈譴責肇事者，並支持柬埔寨警察將其繩之以法。
延伸閱讀：
柬埔寨驚現行李篋藏屍 年輕男身中8刀四肢被截 疑中國人殺同胞
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言