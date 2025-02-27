柬埔寨首都兩批中國人爆衝突！街頭持AK47射同胞 5人落網

在2月14日，兩批中國公民在柬埔寨金邊國際機場附近發生衝突，有人使用AK47步槍、仿製短槍等武器射擊另一方，涉案5名中國人已在2月25日被當地法院提控羈押。

綜合當地媒體報導，槍擊事件發生於柬埔寨金邊國際機場附近一座商業大樓。2月14日下午，多名中國人使用AK47步槍、手槍等武器對另一方中國公民進行威脅，還有人在事發商業大樓內連開三槍。

影片顯示，有兩名男子拿著兩支步槍跳下車衝進樓內，另有一名男子手持一把短槍對準一輛汽車的後座。

當地警方稱，涉事兩方人員因飲酒爭執及女性糾紛上升為持槍衝突，所幸並未造成人員傷亡。

最新消息顯示，5名涉案中國男子已被拘捕，柬埔寨警方還查獲2支AK47長槍、1支仿製短槍、59發子彈等物品。金邊初級法院檢察官已對涉案5名中國男子提出刑事指控，罪名涉及「故意暴力罪」、「非法買賣武器罪」等，調查法官已下令將涉案人員羈押。

中國駐柬埔寨大使汪文斌也通過社交媒體發文強烈譴責肇事者，並支持柬埔寨警察將其繩之以法。

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文章授權轉載自《香港01》