陸對台工作會議 通稿未見「和平」

大陸對台工作會議廿五至廿六日在北京召開，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧表示，要「塑造祖國必然統一大勢」，堅決打擊「台獨」挑釁行徑，並宣告要「擴大兩岸人員往來」。

大陸年度對台工作會議，今年仍在春節後、「兩會」前召開，會議由中央政治局委員、中央外事辦主任王毅主持；中共對台工作「二把手」王滬寧出席並致詞。央視新聞畫面顯示，有國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍以及大陸中央各部委多位副部長、各省市台辦主任等官員出席。

新華社報導，王滬寧指，要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，堅定不移推進祖國統一大業。他強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展。要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件。他重申，「要堅決反對並遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持『一個中國原則』的格局」。

這是賴政府上任後大陸首次對台工作會議。與去年相比，今年通稿刪減一大段，且針對台獨的範圍從去年打擊台獨「分裂」擴大至台獨「挑釁行徑」，通篇也未見「和平」一詞，與去年、前年會議皆提到「推動兩岸關係和平發展」有所不同。而在兩岸融合方面，今年則提及對台商、台企、台青在大陸發展的支持，也強調要「擴大兩岸人員往來」。

對台工作會議後，北京三月將舉行全國兩會，總理李強「政府工作報告」所提的涉台政策，以及中共總書記習近平兩會期間是否下團組發表重要涉台講話，值得關注。去年習近平出席政協「民革、科技、環境資源界別」聯組會時稱，要不斷壯大「反獨促統」力量；並提出要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年等領域交流合作。