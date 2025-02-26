港府財政預算案揮刀砍支出 特首官員議員等集體凍薪

香港政府公布最新一份財政預算案，在支於收、赤字高懸的壓力下，也是在社會輿論議論紛紛中，港府今次揮刀砍支出，其中最矚目的是從特首開始，所有行政、立法、司法機關、全體公務員及區議員一致凍薪。

港府公布預算案前數月間，香港就有「千億財赤」、「府庫虛弱」之說，到公布的正式數據，計及發行1300億港元政府債券及償還221億港元到期款項後，香港2024/2025財政年度綜合赤字為872億港元，財政儲備至今年3月31日有6473億港元。

財政司長陳茂波稱，香港政府2024/25年度的整體收入修訂預算約為5596億港元，較原來預算低11.6%，開支則與預算相若，為7548億港元。也就是說，過去一個財政年度支出沒有出圈，但收入大減逾一成。

在這一背景下，港府財政司長決意推行「強化版」的財政整合計劃，目標至2027/2028年度，累計削減政府經常開支7%。要實現這一目標，在可預期的經濟環境下，開源不易，只好揮刀節流。

港府財政預算案揮出的第一刀，是所有行政、立法、司法機關、全體公務員及區議員一致凍薪，包括特首及政治委任官員、行政會議非官守議員、全體公務員、立法會主席和所有議員、秘書處人員、終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員及區議會議員。

在凍薪之外，港府財政司長陳茂波稱，香港公務員編制在2026至27年度、2027至28年度，每年分別減2%，預計至2027年4月1日，將削減約一萬個職位。

陳茂波說，財經事務及庫務局亦將檢討及優化政府採購制度，預計在年中推出新安排，相關政策局亦將檢視社會福利、醫療衛生和教育方面的開支，因應香港人口結構的變化，檢視資源運用的可持續性。

在這樣的安排下，香港2025至26年度節省政府經常開支的幅度，將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027至28年度。連同2024至25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%，每年分別節省約39億港元、117億港元、195億港元及273億港元的政府經常開支。

財政預算案的第二刀，砍向備受批評的大型填海造地計劃，港府去年的財政預算案提及政府會繼續推展交椅洲人工島相關研究，具體推展時間將考慮包括公共財政狀況等因素，今次財政預算案未有提及交椅洲人工島項目。但政府消息聲稱，不提不代表不做，現正檢視工程優次，並集中檢視交椅洲人工島項目的規劃，亦已開展前期工作。

財政預算案第三刀，砍向交通相關領域。其中最受注意的，是將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120港元增加至200港元，預計每年可增加約16億港元收入。港府亦會檢視各政府隧道及主幹道的收費、電動私家車牌照費、停車收費表的收費，以及交通違例事項的定額罰款，料每年可增加約20億港元收入；港府另研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200港元為例，每年可帶來約10億港元的收入。

財政預算案第四刀動到吸引人才計劃。港府打算向各項人才及資本投資者入境計劃收取600港元申請費，並將簽證費按逗留期限長短上調至600港元或1300港元，預計每年可增加約6.2億港元收入。

港府消息說，目前各項人才及資本投資者入境計劃不設申請費，由即日起將收取申請費600港元；簽證費則由目前230港元，按逗留期限長短上調，其中逗留期限為180日或以下簽證費將增至600港元、長達二年的長期逗留期限簽證費用則增至1300港元。港府稱只昃收回成本，不擔心設申請費及簽證費上調會影響人才到港意願，相關收費的水平對比其他地方，如美國、紐西蘭、澳洲等，仍屬低水平。

事前議論紛紛的教育領域，挨上第五刀。香港政府未來三年給予大學教育資助委員會資助大學的撥款為681億港元，與政府削減經常開支的幅度一致。財政預算案還首次要求八間政府資助大學」，除削減提供予撥款，還因其因盈餘充足被要求「回水」即退還政府40億港元，以便大家共渡時艱。

此外香港的中小學和幼稚園生亦受重大影響，預算案提出2025/2026學年起取消為中小學和幼稚園學生提供2500港元學生津貼。該津貼過往幾乎「人人可得」，不設審查，消息人士預料取消津貼，可助政府每年省20億港元，港府繼續透過各類入息或審查的資助計劃，讓有經濟需要的學生獲得適切協助。為配合政府滅赤，港府教育局成立專責小組檢視現時各項津貼及資源，並將改革和整合。

還有說第六刀砍向香港的中產，新一份財政預算案住宅、非住宅差餉寬減以每戶500港元為上限，較上年度1000港元減半；薪俸稅、個人入息課稅以及利得稅退稅上限1500港元，比上年度的3000港元減少。對這被認為是向中產動刀，港府財政司長稱考慮到政府財政，紓緩措施比之前減半，希望大家諒解。

刀刀見骨，也有事前爭議較大，意見不一，暫時不動甚至不減反增的領域，如醫療。在新財政年度衛生經常性開支為1153億港元。港府說醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，檢討結果年內公布，目標數月後公布整體方案，屆時會給公眾時間消化。港府消息認為，目前公營醫療服務收費中，公帑補貼佔比近98%，換言之病人只需承擔不到3%的費用，直言目前的自主水平難以維持下去，方向是合理降低政府補貼比例。

另外，港府會向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約31億港元。港府還撥款逾12億港元予旅發局，推動旅遊 中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱加輕食攤檔。

港府財政司長陳茂波說，嚴控公共開支屬必須做工作，但也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎，相信計劃提供清晰目標，可逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。預料香港經濟今年實質增長2%至3%，預計香港經濟在2026至2029年間，平均每年實質增長2.9%。

他又稱，預算案有四大主線，第一是加速人工智能發展，以人工智能賦能其他產業；第二是全速全力推動經濟發展；第三是吸引更多新資金，開拓新市場，擴大朋友圈；第四是嚴格管控公共開支，以節流為主，配以適度開源。