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華春瑩兼任中國外交新職 與盧沙野都從事對歐工作

中央社／ 台北26日電
華春瑩。（路透）
華春瑩。（路透）

中國媒體引述北京外交系統訊息，曾任中國外交部發言人、以發言強硬著稱的現任中國外交部副部長華春瑩，已兼任「中國—中東歐國家合作秘書處」秘書長，前秘書長鄧勵已同時轉任中國駐法國兼駐摩納哥大使，接替前駐法大使盧沙野

在此之前，言論屢生爭議的盧沙野2月初接任「中國政府歐洲事務特別代表」，中國外交部發言人郭嘉昆6日表示，盧沙野將「協助、協調處理涉歐事務」，並根據需要「與歐洲國家及歐盟機構開展磋商交流等工作」。至此，被外界視為中國「戰狼外交」代表人物的華春瑩及盧沙野，都被賦予了對歐工作的任務。

「中國—中東歐國家合作秘書處」於2012年9月由中國主導在在北京成立，是中國以經貿合作拉攏部分東歐、中歐及南歐國家所成立機制下的常設機構。這一機制在全盛時期曾有中國及歐洲17國加入，此後立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞在2021至2022年相繼退出，成為14+1機制。

華春瑩現年54歲，江蘇淮陰人，1992年大學畢業後即進中國外交部工作，2003至2010年間曾擔任中國駐歐盟使團二等、一等秘書及參贊，2010年調任歐洲司參贊；2012年8月轉任新聞司副司長，同年11月出任發言人，成為中國外交部第5名女性發言人。

此後，華春瑩一路升任中國外交部新聞司長、部長助理

乃至副部長，但她即使已在2024年5月升任副部長，直到今年1月中才卸下兼任已久的新聞司長及發言人，成為中國外交部任職時間最長的發言人，可見她在中國外交發言體系的份量。

不過，華春瑩擔任中國外交部發言人期間，曾因強硬維護中國官方立場的發言及網路發文成為話題。其中，她於2022年8月在推特（Twitter，X平台前身）以英文聲稱，「台北有38家山東餃子館和67家山西麵館，味覺是不會騙人的，台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家」，引發熱議。

但時任美國國務院發言人歐塔加斯（MorganOrtagus）隨後也在推特反譏，「中國有超過8500家肯德基，味覺是不會騙人的。中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家」。

外交部 盧沙野 華春瑩

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