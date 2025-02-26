中資權宜輪「宏泰」被逮 陸委會：司法機關查處中

中資背景權宜輪、多哥籍「宏泰」貨輪涉破壞台澎第3海纜被以現行犯押返，中國大陸國台辦指稱「這是常見海上事故」；陸委會今天回應，司法機關查處中，沒有政治操弄問題。

大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面表示，海巡署已將貨輪押返台南安平港，全案依國安層級處理原則，由司法機關依法查處中，待事實真相釐清後，再依法進行後續處置，無刻意渲染或政治操弄問題。

陸委會強調，海底電纜為國家關鍵基礎設施，涉及台灣與全球通訊安全，政府相關機關高度關注，將持續強化海底電纜安全防護，增強通訊基礎設施韌性。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，全球每年約發生百餘起海底電纜損壞事件，這是常見的海上事故，「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，刻意渲染、企圖政治操弄。

「宏泰」貨輪涉嫌破壞台澎第3海纜，海巡署25日以現行犯將其押返台南安平港。

海巡署25日透過新聞稿表示，25日上午3時許，海巡署接獲中華電信報案指稱，台澎第3海纜在將軍漁港西北方6海里處斷裂，尋求協助查處。海巡署於獲報前，已先調派10079艇在現場監控「宏泰」貨輪；獲報後以現行犯攔停貨輪。

海巡署指出，該案依國安層級處理原則，由台南地檢署指揮偵辦中。海底電纜斷裂原因為人為故意破壞或是單純意外造成，尚待進一步調查；該艘貨輪經查為具備中國大陸背景權宜輪，船上8名船員均為陸籍人士，不排除為灰色地帶侵擾行動。