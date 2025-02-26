快訊

遭監院彈劾 能源署長游振偉秒遭調職轉任參事

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦拋陸生來台條件 陸委會：對岸片面設限

中央社／ 台北26日電
中國大陸國台辦表示，若欲恢復陸生赴台就讀，應儘早撤除兩岸人員往來和交流等障礙；陸委會回應，中國大陸2020年4月片面暫停陸生來台就讀學位，陸生未能來台在於對岸設限。（聯合報系資料照片）
中國大陸國台辦表示，若欲恢復陸生赴台就讀，應儘早撤除兩岸人員往來和交流等障礙；陸委會回應，中國大陸2020年4月片面暫停陸生來台就讀學位，陸生未能來台在於對岸設限。（聯合報系資料照片）

中國大陸國台辦表示，若欲恢復陸生赴台就讀，應儘早撤除兩岸人員往來和交流等障礙；陸委會回應，中國大陸2020年4月片面暫停陸生來台就讀學位，陸生未能來台在於對岸設限。

大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面表示，中國大陸在2020年4月片面暫停陸生新生來台就讀學位，迄今未恢復；教育部持續透過既有管道與陸方溝通，未獲正面回應，陸生無法來台就學原因在於陸方片面設置障礙與限制所導致。

陸委會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，兩岸校際師生互訪、研討會、論壇與研習等各類型學術教育交流活動持續進行。

陸委會強調，去年有2千多名大陸研修生來台、逾7場兩岸學術教育論壇大型活動在台舉辦，只要秉持對等尊嚴原則、符合相關法令規範，兩岸校際及學術交流活動均能有序進行，沒有障礙。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人朱鳳蓮指稱，如果真心希望陸生恢復赴台就讀，應儘早撤除對於兩岸人員往來和交流合作所設置的障礙，「不是變著花招想製造不承認『九二共識』、兩岸也能協商對話的假象」。

陸委會 陸生

延伸閱讀

擬納管陸居住證 陸委會：混淆人民身分必須應對

國台辦稱陸權宜輪被押是政治操弄 陸委會：依法查處中

王大陸涉逃兵 陸國台辦：把台灣變「火藥桶」必遭民眾反對

批我封殺陸3校荒謬 國台辦對恢復陸生來台「下但書」

相關新聞

國台辦拋陸生來台條件 陸委會：對岸片面設限

中國大陸國台辦表示，若欲恢復陸生赴台就讀，應儘早撤除兩岸人員往來和交流等障礙；陸委會回應，中國大陸2020年4月片面暫停...

華春瑩兼任中國外交新職 與盧沙野都從事對歐工作

中國媒體引述北京外交系統訊息，曾任中國外交部發言人、以發言強硬著稱的現任中國外交部副部長華春瑩，已兼任「中國—中東歐國家...

駁台積電變美積電 陸委會：產官合作保持科技領先

中國大陸國台辦稱「民進黨當局」把台灣半導體產業當成伴手禮奉送，將「台積電變美積電」。陸委會對此表示，台積電是台灣重要企業...

陸否認湖北台辦主任來台有約晤 陸委會：均記錄在案

湖北省台辦主任程良勝2月初來台參加「苗栗𪹚龍」活動，事後陸委會與海基會分別證實，海基會副秘書長蔡孟君有與其在苗栗縣約晤...

擬納管陸居住證 陸委會：混淆人民身分必須應對

陸委會擬修正兩岸條例，納管台灣民眾在陸申領居住證等狀況，中國大陸國台辦聲稱，這是對於兩岸關係的嚴重挑戰；陸委會今天回應，...

美解凍對台軍援 陸外交部：向台獨分裂勢力發錯誤信號 堅決反對

美國總統川普政府日前釋出先前凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元。大陸外交部發言人林劍26日表示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。