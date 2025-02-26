駁台積電變美積電 陸委會：產官合作保持科技領先

中國大陸國台辦稱「民進黨當局」把台灣半導體產業當成伴手禮奉送，將「台積電變美積電」。陸委會對此表示，台積電是台灣重要企業，面對川普新政，政府將與產業界密切合作，維持台灣在先進科技領域的領先地位。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，有陸媒提到美國總統川普（DonaldTrump）點名台灣搶走美國的晶片生意，以及關於「台積電變成美積電」的疑慮等議題。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，從近期台灣輿論可以看出，各界對「台積電變美積電」的擔憂和疑慮在迅速增加。「民進黨當局」為牟取私利，把台灣的半導體產業和實力企業作為「倚外謀獨」的敲門磚，甚至當成伴手禮拱手奉送，一再出賣台灣民眾和企業的利益福祉。

對於國台辦的這項說法，大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面回應中央社，強調台積電是台灣重要企業，對於川普新政為台灣半導體產業與台積電帶來的挑戰，政府將與產業界密切合作，維持台灣在先進科技領域的領先地位。

今年1月中，台積電董事長魏哲家在台大EMBA以「如果沒有台積電」為題發表演講，對於外界質疑台積電未來可能會成為「美積電」，他說「門都沒有」，台積電會持續擴大台灣投資。

魏哲家還說，如果沒有台積電，全世界經濟會有問題，包括汽車、手機和冰箱等消費產品都會受到影響。