陸否認湖北台辦主任來台有約晤 陸委會：均記錄在案

湖北省台辦主任程良勝2月初來台參加「苗栗𪹚龍」活動，事後陸委會與海基會分別證實，海基會副秘書長蔡孟君有與其在苗栗縣約晤，但大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日予以否認，並批「民進黨當局」對交流活動搞政治操弄「可笑又可惡」。陸委會回應稱，此次正式約晤，詳細的參與人員、約晤地點，均有記錄在案。

針對程良勝來台是否有與我方官員約晤，陸委會26日透過書面表示，有關中國大陸官員來台，有一定的入境通案處理原則，此事陸委會先前已有明確說明，有辦理正式約晤，詳細的參與人員、約晤地點，均有記錄在案。

此前，陸委會副主委梁文傑13日證實程良勝來台期間有約晤，但表示內容不便透露。海基會秘書長羅文嘉21日透露，程良勝來台期間，有與海基會副秘書長蔡孟君在苗栗縣約晤。朱鳳蓮26日則稱，「陸委會稱湖北省台辦負責人同意與他們見面一事，並不屬實。」

另外，國台辦26日例行記者會還提到陸生來台議題。朱鳳蓮表示，若要讓陸生恢復赴台就讀，台灣應先撤除對於兩岸人員往來和交流合作所設種種障礙，不是變著花招想製造「不承認九二共識、兩岸也能協商對話」的假象。

陸委會對此回應指，陸方自109年4月片面暫停陸生新生來台就讀學位，迄今逾4年仍未恢復，教育部前已持續透過既有管道與陸方溝通，惟未獲正面回應，可見陸生無法來台就學，係因陸方片面的障礙與限制所致。

陸委會又指，疫後兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，去年已有2千多名研修陸生來台，並有逾7場大型兩岸學術教育論壇活動在台舉辦，兩岸校際及學術交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，均能有序進行，並無障礙。

朱鳳蓮26日稱，民進黨政府將台積電視為「倚外謀獨」的敲門磚，對美出賣台灣利益，台灣各界對台積電變「美積電」的擔憂和疑慮在迅速增加。陸委會表示，台積電是台灣重要企業，針對川普新政對我半導體產業及台積電帶來的挑戰，我政府將與產業界密切合作，維持台灣在先進科技領域的領先地位。