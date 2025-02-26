快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

陸否認湖北台辦主任來台有約晤 陸委會：均記錄在案

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日否認湖北省台辦主任程良勝2月初來台期間有與我方官員約晤，陸委會回應稱，詳細的參與人員、約晤地點，均有記錄在案。（本報系資料照片）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日否認湖北省台辦主任程良勝2月初來台期間有與我方官員約晤，陸委會回應稱，詳細的參與人員、約晤地點，均有記錄在案。（本報系資料照片）

湖北省台辦主任程良勝2月初來台參加「苗栗𪹚龍」活動，事後陸委會與海基會分別證實，海基會副秘書長蔡孟君有與其在苗栗縣約晤，但大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日予以否認，並批「民進黨當局」對交流活動搞政治操弄「可笑又可惡」。陸委會回應稱，此次正式約晤，詳細的參與人員、約晤地點，均有記錄在案。

針對程良勝來台是否有與我方官員約晤，陸委會26日透過書面表示，有關中國大陸官員來台，有一定的入境通案處理原則，此事陸委會先前已有明確說明，有辦理正式約晤，詳細的參與人員、約晤地點，均有記錄在案。

此前，陸委會副主委梁文傑13日證實程良勝來台期間有約晤，但表示內容不便透露。海基會秘書長羅文嘉21日透露，程良勝來台期間，有與海基會副秘書長蔡孟君在苗栗縣約晤。朱鳳蓮26日則稱，「陸委會稱湖北省台辦負責人同意與他們見面一事，並不屬實。」

另外，國台辦26日例行記者會還提到陸生來台議題。朱鳳蓮表示，若要讓陸生恢復赴台就讀，台灣應先撤除對於兩岸人員往來和交流合作所設種種障礙，不是變著花招想製造「不承認九二共識、兩岸也能協商對話」的假象。

陸委會對此回應指，陸方自109年4月片面暫停陸生新生來台就讀學位，迄今逾4年仍未恢復，教育部前已持續透過既有管道與陸方溝通，惟未獲正面回應，可見陸生無法來台就學，係因陸方片面的障礙與限制所致。

陸委會又指，疫後兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，去年已有2千多名研修陸生來台，並有逾7場大型兩岸學術教育論壇活動在台舉辦，兩岸校際及學術交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，均能有序進行，並無障礙。

朱鳳蓮26日稱，民進黨政府將台積電視為「倚外謀獨」的敲門磚，對美出賣台灣利益，台灣各界對台積電變「美積電」的擔憂和疑慮在迅速增加。陸委會表示，台積電是台灣重要企業，針對川普新政對我半導體產業及台積電帶來的挑戰，我政府將與產業界密切合作，維持台灣在先進科技領域的領先地位。

台積電 陸委會 陸生

延伸閱讀

擬納管陸居住證 陸委會：混淆人民身分必須應對

國台辦稱陸權宜輪被押是政治操弄 陸委會：依法查處中

海基會證實約晤湖北省台辦主任 批國台辦「出爾反爾」：違反默契

海基會發言人換將！黎寶文接替蔡孟君 羅文嘉將減少亮相

相關新聞

駁台積電變美積電 陸委會：產官合作保持科技領先

中國大陸國台辦稱「民進黨當局」把台灣半導體產業當成伴手禮奉送，將「台積電變美積電」。陸委會對此表示，台積電是台灣重要企業...

華春瑩兼任中國外交新職 與盧沙野都從事對歐工作

中國媒體引述北京外交系統訊息，曾任中國外交部發言人、以發言強硬著稱的現任中國外交部副部長華春瑩，已兼任「中國—中東歐國家...

陸否認湖北台辦主任來台有約晤 陸委會：均記錄在案

湖北省台辦主任程良勝2月初來台參加「苗栗𪹚龍」活動，事後陸委會與海基會分別證實，海基會副秘書長蔡孟君有與其在苗栗縣約晤...

擬納管陸居住證 陸委會：混淆人民身分必須應對

陸委會擬修正兩岸條例，納管台灣民眾在陸申領居住證等狀況，中國大陸國台辦聲稱，這是對於兩岸關係的嚴重挑戰；陸委會今天回應，...

美解凍對台軍援 陸外交部：向台獨分裂勢力發錯誤信號 堅決反對

美國總統川普政府日前釋出先前凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元。大陸外交部發言人林劍26日表示，美...

國台辦稱陸權宜輪被押是政治操弄 陸委會：依法查處中

具陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪25日涉嫌拖斷台澎三號海纜，船隻及8名陸籍船員被海巡署押返安平港調查偵辦。大陸國台辦2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。